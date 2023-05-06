Булінг не оминув і їх! Як зірки боролися з цькуванням у шкільні роки — історії

Дитячий та підлітковий булінг — річ дуже жорстока. Часто діти не усвідомлюють, навіщо ображають одне одного, та не розуміють, до яких негативних наслідків це може призвести. Багато хто пережив булінг на собі, як і зірки нашого шоу-бізнесу. Читай, як зірки поділилися власними історіями про булінг у школі.

Булінг у школі: зірки поділилися власними історіями

Зірки Нового каналу поділились особистими історіями — Олександр Педан, Віталіна Біблів, Дмитро Архіпов та Юлія Шугар пригадали, як вони боролися з цькуванням у шкільні роки.

Якщо ця тема актуальна для твоєї дитини, читай, що робити, якщо дитину цькують у школі. Також ми розповідали, що робити батькам, якщо їхня дитина булить інших.

Цькування — одна з поширених і дуже важливих проблем, що є в суспільстві. Воно може зруйнувати психіку та життя людини, якщо не пояснювати дитині, чому так відбувається і хто в цьому винен.

Олександр Педан розповідає, що коли він навчався у школі, слово “булінг” ще навіть не дійшло до України. Шкода, бо насправді булінг у ті часи був усюди, просто ми не знали, як це назвати, — каже Олександр Педан.

Я, як найменший за зростом у класі, стояв останнім у строю на фізкультурі. Але мене не булили через це, бо мені дуже пощастило з класом. Ми були дружні!

Олександр разом з однокласниками не давав іншим булити дітей. Ведучий згадує, що тоді часто сама радянська система місцями провокувала булінг. Наприклад, те “Швидше, вище, сильніше!”

Вважалося, що сильні — найкращі. Діти через це комплексували, й свою агресію часто-густо спрямовували або на слабших дітей поруч, або на тих, хто навчався краще за них.

На щастя, нині по-іншому. Система змінюється! Немає порівняння дітей між собою, є порівняння дитини з нею ж учорашньою.

Акторка серіалу Будиночок на щастя Віталіна Біблів також поділилася власною історією булінгу в дитинстві:

Я входила в компанію тих дітей, яких цькували, тому що була повненька. Образити могли лише словесно, тому що в мене був старший брат, якого всі боялися, — пригадує акторка.

Але й слів було достатньо, щоб довести дівчину до сліз. Якось вона зрозуміла, що сама по собі. Тож займалась усім, чим хотіла. Ходила на спортивні гуртки, в музичну школу, відвідувала різні факультативи.

У такий спосіб акторка відволікалася від цькування. І в якийсь момент зрозуміла, що стала значно вище тих, хто її ображав.

Тому я б радила не плакати й не боятись, а діяти! Поставити собі мету і впевнено до неї йти. Адже коли в першому класі мене запитали, ким хочу стати, сказала: “клоуном”. Всі тоді засміялися, а я заплакала. А от тепер сміюсь я!

Актор серіалу Молода Дмитро Архіпов каже, що булінг у школі не оминув його в дитинстві.

Так склалося, що в школі я не був популярним, тому іноді мене цькували. Тоді можна було отримати в ніс за будь-що: не там став, не те сказав, не так вдягнувся, — розповідає чоловік.

Він каже, що був, по суті, “терпилою”. Дорослі не могли за нього заступатися, бо не знали про цькування. Потім дітей у десятому класі перемішали й розкидали по різним класам, і, на щастя, цькувати Дмитра перестали.

Акторка серіалу Молода Юлія Шугар також розповіла свою історію булінгу:

У шкільні роки я була свідком серйозного булінгу стосовно інших. І це було дико. П’ятеро побили хлопчика ногами в мене на очах, — розповідає акторка.

Вчителька зайшла в клас і почала розлючено кричати на побитого, бо він сидів у грязюці на її уроці. А це, за її словами, неповага до неї! Вона навіть не поцікавилася, що сталося, й оскаженіло вичитувала його, ще більше принижуючи перед усім класом.

Тоді Юлія сказала вчительці, що тепер не відвідуватиме її заняття, і їй байдуже, які матиме оцінки з її предмету. Відтоді Юлія займалася з репетитором і насолоджувалася процесом навчання. Юлія вдячна мамі, яка зрозуміла її без довгих пояснень і завжди була на боці доньки.

Вона поважала мої думки та особисті кордони, тому дала силу бачити слабкість аб’юзерів і відмежовуватися від них, — каже Юлія Шугар.

Адже в цій історії викладачка могла зупинити булінг, але стала на бік булерів і цим показала дітям, що агресія — прояв сили і влади. Це розчаровує! Дорослі мусять знаходити дієві методи, щоб діти відчували свою захищеність і недоторканість.

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