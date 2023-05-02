Наше завдання — продовжувати жити: як Міла Єремєєва опановує власні страхи під час великої війни

Повномасштабне вторгнення вплинуло на всіх громадян України. Медійникам стало важче виходити на зв’язок з аудиторією: адже тут емоції не можна презентувати на загальний осуд.

За дні великої війни кожного хоча б раз накривали емоції. І це не дивно: ми волонтеримо, донатимо, працюємо і попри все — не здаємося! Тож потрібно знайти спосіб знімати стрес, аби уникнути емоційного вигорання.

Що дозволяє відновитися та де бере сили на роботу, за лаштунками шоу єПитання, яке щопонеділка транслюється на Новому каналі о 20:00, поділилася радіоведуча Міла Єремєєва.

Як опанувати себе: поради Міли Єремєєвої

— Працюючи радіоведучою в ранковому шоу, я просто не дозволяю собі розкисати. Навіть не допускаю такої думки: “Скільки ж ця війна ще триватиме? І як ми взагалі потім будемо жити?”, — каже Міла.

За її словами, у такі моменти їй допомагають різні благочинні заняття.

— Мене рятує від стресу волонтерство. Коли допомагаю іншим, це енергетично заряджає. Так відволікаюся, складаючи підгузки, харчування, одяг, іграшки тощо. А отримані фотозвіти від тих, кому допомогла, викликають лише сльози щастя, — ділиться Єремєєва у шоу єПитання.

Звісно, новини з фронту не залишають байдужим/(-ою) нікого. У Міли Єремєєвої також бувають моменти, коли вона починає дуже хвилюватися через такі моменти. Тут знову приходять на допомогу улюблені заняття.

— Також я відволікаюся від поганих думок танцями та спортом. Роблю все, щоб моє життя інколи нагадувало справді життя, а не стресовий режим, у якому всі ми зараз, — пояснює зірка.

Наше завдання — продовжувати жити й давати зрозуміти тим людям, які можуть перебувати в сильному стресі, що війна закінчиться нашою перемогою, — наголошує вона.

Однак нам потрібно докладати ще більше зусиль для цього, тому кожен має працювати на своєму фронті.

За лаштунками єПитання зірки також зізнаються, що прагнуть мотивувати українців. Цим поділилася інша учасниця проекту — співачка ROXOLANA.

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