Наша задача — продолжать жить: как Мила Еремеева овладевает собственными страхами во время великой войны

Полномасштабное вторжение повлияло на всех граждан Украины. Представителям медиа стало труднее выходить на связь с аудиторией: ведь эмоции нельзя презентовать на всеобщее осуждение.

За дни великой войны каждого хотя бы раз накрывал эмоции. И это неудивительно: мы волонтерим, донатим, работаем и, несмотря ни на что — не сдаемся! Поэтому нужно найти способ снимать стресс во избежание эмоционального выгорания.

Что позволяет восстановиться и где берет силы на работу, за кулисами шоу єПитання, который по понедельникам транслируется на Новом канале в 20:00, поделилась радиоведущая Мила Еремеева.

Как овладеть собой: советы Милы Еремеевой

— Работая радиоведущей в утреннем шоу, я просто не позволяю себе раскисать. Даже не допускаю такой мысли: “Сколько эта война еще будет продолжаться? И как мы вообще потом будем жить?”, — говорит Мила.

По ее словам, в такие моменты ей помогают разные благотворительные занятия.

— Меня спасает от стресса волонтерство. Когда помогаю другим, это энергетически заряжает. Так отвлекаюсь, складывая подгузники, питание, одежду, игрушки. А полученные фотоотчеты от тех, кому помогла, вызывают только слезы счастья, — делится Еремеева в шоу єПитання.

Конечно, новости с фронта не оставляют равнодушным никого. У Милы Еремеевой также бывают моменты, когда она начинает очень волноваться из-за таких моментов. Здесь снова приходят на помощь любимые занятия.

— Также я отвлекаюсь от дурных мыслей танцами и спортом. Делаю все, чтобы моя жизнь иногда напоминала действительно жизнь, а не стрессовый режим, в котором мы все сейчас, — объясняет звезда.

Наша задача — продолжать жить и давать понять тем людям, которые могут находиться в сильном стрессе, что война закончится нашей победой, — отмечает она.

Однако нам нужно прилагать еще больше усилий для этого, поэтому каждый должен работать на своем фронте.

За кулисами єПитання звезды также признаются, что стремятся мотивировать украинцев. Этим поделилась другая участница проекта — певица ROXOLANA.

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