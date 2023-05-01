От таких слов защитников становишься смелее: ROXOLANA о творчестве и поддержке во время войны

Украинские артисты за последний год представили немало хитов. Звезды уверяют, что новые на песни вдохновлены подвигами наших защитников и силой духа украинских людей.

Своей деятельностью исполнители хотят еще больше мотивировать украинцев. Об этом за кулисами проекта ЄПитання на Новом канале рассказала украинская певица ROXOLANA.

Моя работа за период войны кардинально поменялась.

– Вся деятельность сейчас нацелена на победу и моральное обеспечение наших защитников и гражданских людей. Выступления перед военными – один из основных видов работы. В апреле прошлого года, когда деоккупировали Киевскую область, мы начали давать концерты для бойцов, выступать в воинских частях и делаем это сейчас. Состоялось уже более 50 концертов.

Также мы поддерживаем различные благотворительные организации, которые просят выступить на их сборы. А еще много поем для детей, — рассказывает звезда.

Роксолана признается, что лучшая мотивация сейчас – это и есть работа. То есть творчество!

– Все мы, артисты, тоже люди. Так же читаем новости, расстраиваемся, беспокоимся, у нас тоже бывает апатия. Поэтому труднее всего в такие моменты собраться и работать. А особенно писать песни, которые будут подбадривать людей, – говорит певица.

– Концерты или написание музыки – это то, что мне дает силы и вдохновение. Поэтому я с огромным удовольствием езжу на выступления, пою с нашими людьми.

Что касается новой музыки, то вдохновение приходит само собой. К примеру, когда точно есть что сказать, когда наболело, когда хочется поддержать украинцев. Я просто сажусь за стол и оно рождается.

Главный лайфхак Роксоланы для творчества во время войны – быть рядом с людьми и чувствовать их.

– Мне кажется классно, когда артист находится в контексте, общается с аудиторией и понимает, что ей нужно именно сейчас. Находясь в Украине, ты больше чувствуешь людей, их настроение, – говорит девушка.

– Также, я считаю, обязательно должна быть коммуникация с военными. Они очень мотивируют. Говорят: “Знаете, нам так нравится, если песни энергичны”. Когда слушаешь это от защитников, то сам становишься смелее. Потом позволяешь себе не бояться и больше креативить.

К слову, проект ЄПитання из ROXOLANA выходит 1 мая в 20:00 на Новом канале.

Напомним, ранее ведущая шоу Леся Никитюк рассказала подробнее о проекте и своем призвании.

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