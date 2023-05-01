Від таких слів захисників стаєш сміливішим: ROXOLANA про творчість і підтримку під час війни

Українські артисти за останній рік презентували чимало хітів. Зірки запевняють, що нові пісні натхненні подвигами наших захисників та силою духу українських людей.

Своєю діяльністю виконавці хочуть ще більше мотивувати українців. Про це за лаштунками проекту єПитання на Новому каналі розповіла українська співачка ROXOLANA.

Моя робота за період війни кардинально змінилася.

– Вся діяльність зараз націлена на перемогу та моральне забезпечення наших захисників і цивільних людей. Виступи перед військовими – один з основних видів роботи. У квітні минулого року, коли деокупували Київську область, ми почали давати концерти для бійців, виступати у військових частинах, і робимо це зараз. Відбулося вже понад 50 концертів.

Також ми підтримуємо різні благодійні організації, які просять виступити під час їхніх зборів. А ще багато співаємо для діток, — розповідає зірка.

Роксолана зізнається, що найкраща мотивація зараз – це і є робота. Тобто творчість!

– Усі ми, артисти, теж люди. Так само читаємо новини, засмучуємося, переймаємось, у нас також буває апатія. Тож найважче в такі моменти зібратись і працювати. А особливо писати пісні, які будуть підбадьорювати людей, – говорить співачка.

– Концерти чи написання музики – це те, що мені дає сили й натхнення. Тому я з величезним задоволенням їжджу на виступи, співаю з нашими людьми.

Щодо нової музики, то натхнення приходить саме по собі. Наприклад, коли точно є що сказати, коли наболіло, коли хочеться підтримати українців. Я просто сідаю за стіл і воно народжується.

Головний лайфхак Роксолани для творчості під час війни – бути поряд з людьми та відчувати їх.

– Мені здається, класно, коли артист знаходиться у контексті, спілкується з аудиторією і розуміє, що їй потрібно саме зараз. Перебуваючи в Україні, ти більше відчуваєш людей, їхній настрій, – каже дівчина.

– Також, я вважаю, обов’язково має бути комунікація з військовими. Вони дуже мотивують. Кажуть: “Знаєте, нам так подобається, якщо пісні енергійні”. Коли слухаєш це від захисників, то сам стаєш сміливішим. Потім дозволяєш собі не боятись і більше креативити.

До слова, проект єПитання з ROXOLANA виходить 1 травня о 20:00 на Новому каналі.

Нагадаємо, раніше ведуча шоу Леся Нікітюк розповіла детальніше про проект та її покликання.

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