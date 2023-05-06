Буллинг не обошел и их! Как звезды боролись с травлей в школьные годы — истории

Детский и подростковый буллинг — вещь очень жестокая. Часто дети не осознают, зачем оскорбляют друг друга и не понимают, к каким негативным последствиям это может привести. Многие пережили буллинг на себе, как и звезды нашего шоу-бизнеса. Читай, как звезды поделились собственными историями про буллинг в школе.

Буллинг в школе: звезды поделились собственными историями

Звезды Нового канала поделились своими историями Александр Педан, Виталина Библив, Дмитрий Архипов и Юлия Шугар вспомнили, как они боролись с травлей в школьные годы.

Если тема актуальна для твоего ребенка, читай, что делать, если ребенка травят в школе. Также мы рассказывали, что делать родителям, если их ребенок буллит других.

Травля — одна из распространенных и очень важных проблем, которые есть в обществе. Она может разрушить психику и жизнь человека, если не объяснять ребенку, почему так происходит и кто в этом виноват.

Александр Педан рассказывает, что когда он учился в школе, слово буллинг еще даже не дошло до Украины. Жаль, потому что на самом деле буллинг в то время был везде, просто мы не знали, как это назвать, — говорит Александр Педан.

Я как самый маленький по росту в классе, стоял последним в строю на физкультуре. Но меня не буллили из-за этого, потому что мне очень повезло с классом. Мы были дружными!

Александр вместе с одноклассниками не давал другим буллить детей. Ведущий вспоминает, что тогда часто сама советская система местами провоцировала буллинг. Например, это “Быстрее, выше, сильнее!”

Считалось, что сильные — самые лучшие. Дети из-за этого комплексовали, и свою агрессию часто направляли либо на более слабых детей рядом, либо на тех, кто учился лучше их.

К счастью, сейчас по-другому. Система меняется! Нет сравнения детей между собой, есть сравнение ребенка с ним же вчерашним.

Актриса сериала Домик на счастье Виталина Библив также поделилась собственной историей буллинга в детстве:

Я входила в компанию тех детей, которых травили, потому что была полноватая. Оскорбить могли только словесно, потому что у меня был старший брат, которого все боялись, — вспоминает актриса.

Но и слов было достаточно, чтобы довести девушку до слез. Однажды она поняла, что сама по себе. Так что занималась всем, чем хотела. Ходила на спортивные кружки, в музыкальную школу, посещала разные факультативы.

Таким образом актриса отвлекалась от травли. И в какой-то момент поняла, что стала гораздо выше тех, кто ее обижал.

Поэтому я бы советовала не плакать и не бояться, а действовать! Задать себе цель и уверенно к ней идти. Ведь когда в первом классе меня спросили, кем хочу стать, сказала: “клоуном”. Все тогда засмеялись, а я заплакала. А вот теперь смеюсь я!

Актер сериала Молодая Дмитрий Архипов говорит, что буллинг в школе не обошел его в детстве.

Так сложилось, что в школе я не был популярным, поэтому иногда меня травили. Тогда можно было получить в нос за что угодно: не там стал, не то сказал, не так оделся, — рассказывает мужчина.

Он говорит, что был, по сути, “терпилой”. Взрослые не могли за него заступаться, потому что не знали о травле. Затем детей в десятом классе перемешали и разбросали по разным классам, и, к счастью, травить Дмитрия перестали.

Актриса сериала Молодая Юлия Шугар также рассказала свою историю буллинга:

В школьные годы я была свидетелем серьезного буллинга по отношению к другим. И это было дико. Пятеро избили мальчика ногами у меня на глазах, — рассказывает актриса.

Учительница зашла в класс и начала взбешенно кричать на избитого, потому что он сидел в грязи на ее уроке. А это, по ее словам, неуважение к ней! Она даже не поинтересовалась, что произошло, и взбешенно вычитывала его, еще больше унижая перед всем классом.

Тогда Юлия сказала учительнице, что теперь не будет посещать ее занятия, и ей все равно, какие будут оценки по ее предмету. С этого времени Юлия занималась с репетитором и наслаждалась процессом обучения.

Юлия благодарна маме, которая поняла ее без долгих пояснений и всегда была на стороне дочери.

Она уважала мои мысли и личные границы, поэтому дала силу видеть слабость абьюзеров и ограничиваться от них, — говорит Юлия Шугар.

Ведь в этой истории преподавательница могла остановить буллинг, но встала на сторону буллеров и этим показала детям, что агрессия — проявление силы и власти. Это разочаровывает! Взрослые должны найти действенные методы, чтобы дети чувствовали свою защищенность и неприкосновенность.

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