Родительство

Простое покачивание может представлять угрозу: что такое синдром встряхнутого ребёнка и чем он опасен

Вероника Кононенко, редактор сайта 05 апреля 2023, 11:00
синдром струшеного немовляти
Фото: Pexels

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