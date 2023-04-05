Простое покачивание может представлять угрозу: что такое синдром встряхнутого ребёнка и чем он опасен

Безусловно, все родители любят своих детей. Однако иногда, когда ребенок плачет и никак не может успокоиться, охватывает чувство растерянности и тревоги. Вместе с тем нарастает уровень раздражения и усталости.

Чтобы унять крик хотя бы на несколько минут, ты начинаешь покачивать малыша сильнее и интенсивнее, забыв о силе, которую прикладываешь к этому. Возможно, даже пробуешь легонько трясти ребенка. Однако это опасно и может привести к синдрому встряхнутого ребёнка.

Если ты узнал(а) в этом себя, то педиатр Наталья Терещенко рассказала все о синдроме встряхнутого ребёнка или сокращенно SBS. Какие симптомы синдрома, к чему он приводит и как уберечь ребенка, читай дальше.

Сейчас также смотрят

Синдром встряхнутого ребёнка: что это

Синдром встряхнутого ребёнка встречается преимущественно по вине родителей. По статистике США и Англии, в 68-83% случаев виновниками становятся родители и отеки, в 8-17% — няни, а матери — в 9-13%.

В общем определении это комплекс нарушений, которые могут возникнуть вследствие резкого встряхивания ребенка, когда голова резко двигается вперед и назад. Это может случиться при:

неправильном ношении или интенсивном укачивании;

увлечении динамической гимнастикой;

подбрасывании малыша в атмосферу во время игривых забав;

жестком обращении с ребенком;

авариях и ДТП.

Что происходит при SBS

Когда происходит что-то из вышеперечисленного, то это приводит к следующим результатам:

мозг малыша ударяется о стенки черепа и может травмироваться; слабые мышцы шеи не могут противостоять встряхиванию; тонкие сосуды головы разрываются, что приводит к кровоизлиянию под оболочки головного мозга, кровоизлиянию в сетчатку глаз; могут формироваться тромбы, из-за которых может произойти набухание и отек головного мозга.

Особенно чувствительны к перечисленным последствиям дети до двух лет. Однако период от рождения и до шести месяцев является наиболее опасным.

— Все потому, что именно в этот период крохи особенно привередливы: капризничают, плачут и, кажется, постоянно требуют внимания и ручек мамы и папы, которые часто невыспавшиеся и уставшие, — говорит педиатр.

Симптомы синдрома встряхнутого ребёнка

Чтобы травмировать ребенка, достаточно нескольких секунд интенсивного покачивания малыша, однако сначала симптомы SBS могут отсутствовать. Они могут проявиться через несколько дней.

Характерными симптомами синдрома встряхнутого ребёнка являются:

нетипичная сонливость;

необычное поведение малыша;

чрезмерная раздражительность и плаксивость;

нарушение аппетита: отказ от ГВ, ШВ и питья;

снижение мышечного тонуса;

периодическая рвота;

нарушение дыхания, сердцебиение;

судороги;

При наличии хотя бы одного из перечисленных симптомов следует немедленно обратиться к врачу, — отмечает Наталья Терещенко.

Последствия

Если игнорировать состояние ребенка, то от синдрома встряхнутого ребёнка можно ожидать следующих последствий:

парезы и параличи;

умственная отсталость;

слепота;

глухота;

судорожный синдром;

смерть.

Профилактика от синдрома встряхнутого ребёнка

В твоих силах предотвратить SBS у своего ребенка. Для этого, говорит Наталья, когда малыш плачет и капризничает, успокоиться и глубоко дыши. После этого обеспечь безопасность малыша, положив его в кроватку, и выйди в другую комнату.

В одиночку не сдерживай эмоции, выпусти их: плачь, кричи и тому подобное, однако не встряхивай ребенка, чтобы унять злость, — добавляет педиатр.

Но это не единственное, что поможет избежать такого синдрома. Педиатр посоветовала придерживаться нескольких общих методов профилактики:

Все действия с малышом должны быть плавными и спокойными.

При массаже или гимнастике избегай выкручивания суставов, резких переворотов, раскачек, элементов сальто или удержания за одну конечность.

Правильно клади и фиксируй малыша в автокресле

Принимай и проси о помощи родных, когда чувствуешь усталость или раздражение

Всегда поддерживай затылок и поперек ребенка, когда берешь его на руки

Избегай резких подъемов и опусканий малышей

Не пытайся сильно убаюкивать ребенка на руках или в коляске

Помни, что ласковое и мягкое покачивание не приносит вреда. Пошатываясь в такт походки взрослого, младенец расслабляется и успокаивается, получая знакомые ощущения из жизни в утробе.

Малыш может часто болеть, ведь его организм слабоват для вызовов цивилизации, поэтому синдром встряхнутого ребёнка далеко не единственное, что подстерегает. Что такое ацетонемический синдром и чем поможет Coca-Cola, читай в материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.