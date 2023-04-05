Простое покачивание может представлять угрозу: что такое синдром встряхнутого ребёнка и чем он опасен

Безусловно, все родители любят своих детей. Однако иногда, когда ребенок плачет и никак не может успокоиться, охватывает чувство растерянности и тревоги. Вместе с тем нарастает уровень раздражения и усталости.
Чтобы унять крик хотя бы на несколько минут, ты начинаешь покачивать малыша сильнее и интенсивнее, забыв о силе, которую прикладываешь к этому. Возможно, даже пробуешь легонько трясти ребенка. Однако это опасно и может привести к синдрому встряхнутого ребёнка.
Если ты узнал(а) в этом себя, то педиатр Наталья Терещенко рассказала все о синдроме встряхнутого ребёнка или сокращенно SBS. Какие симптомы синдрома, к чему он приводит и как уберечь ребенка, читай дальше.
Синдром встряхнутого ребёнка встречается преимущественно по вине родителей. По статистике США и Англии, в 68-83% случаев виновниками становятся родители и отеки, в 8-17% — няни, а матери — в 9-13%.
В общем определении это комплекс нарушений, которые могут возникнуть вследствие резкого встряхивания ребенка, когда голова резко двигается вперед и назад. Это может случиться при:
Когда происходит что-то из вышеперечисленного, то это приводит к следующим результатам:
Особенно чувствительны к перечисленным последствиям дети до двух лет. Однако период от рождения и до шести месяцев является наиболее опасным.
Особенно чувствительны к перечисленным последствиям дети до двух лет. Однако период от рождения и до шести месяцев является наиболее опасным.
— Все потому, что именно в этот период крохи особенно привередливы: капризничают, плачут и, кажется, постоянно требуют внимания и ручек мамы и папы, которые часто невыспавшиеся и уставшие, — говорит педиатр.
Чтобы травмировать ребенка, достаточно нескольких секунд интенсивного покачивания малыша, однако сначала симптомы SBS могут отсутствовать. Они могут проявиться через несколько дней.
Характерными симптомами синдрома встряхнутого ребёнка являются:
При наличии хотя бы одного из перечисленных симптомов следует немедленно обратиться к врачу, — отмечает Наталья Терещенко.
При наличии хотя бы одного из перечисленных симптомов следует немедленно обратиться к врачу, — отмечает Наталья Терещенко.
Если игнорировать состояние ребенка, то от синдрома встряхнутого ребёнка можно ожидать следующих последствий:
В твоих силах предотвратить SBS у своего ребенка. Для этого, говорит Наталья, когда малыш плачет и капризничает, успокоиться и глубоко дыши. После этого обеспечь безопасность малыша, положив его в кроватку, и выйди в другую комнату.
В одиночку не сдерживай эмоции, выпусти их: плачь, кричи и тому подобное, однако не встряхивай ребенка, чтобы унять злость, — добавляет педиатр.
В одиночку не сдерживай эмоции, выпусти их: плачь, кричи и тому подобное, однако не встряхивай ребенка, чтобы унять злость, — добавляет педиатр.
Но это не единственное, что поможет избежать такого синдрома. Педиатр посоветовала придерживаться нескольких общих методов профилактики:
Помни, что ласковое и мягкое покачивание не приносит вреда. Пошатываясь в такт походки взрослого, младенец расслабляется и успокаивается, получая знакомые ощущения из жизни в утробе.
Малыш может часто болеть, ведь его организм слабоват для вызовов цивилизации, поэтому синдром встряхнутого ребёнка далеко не единственное, что подстерегает. Что такое ацетонемический синдром и чем поможет Coca-Cola, читай в материале.
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