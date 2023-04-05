Просте колихання може бути загрозою: що таке синдром струшеного немовляти і чим він небезпечний

Безперечно, усі батьки люблять своїх батьків. Однак інколи, коли немовля плаче й ніяк не може заспокоїтися, охоплює відчуття розгубленості та тривоги. Разом з тим наростає рівень роздратування і втоми.
Щоб вгамувати крик бодай на кілька хвилин, ти починаєш колихати маля сильніше та інтенсивніше, забувши про силу, яку прикладаєш до цього. Можливо навіть пробуєш легенько трясти дитину. Однак це небезпечно і може призвести до синдрому струшеного немовляти.
Якщо ти впізнав(-ла) в цьому себе, то педіатриня Наталя Терещенко розповіла усе про синдром струшеного немовляти або скорочено SBS. Які симптоми синдрому, до чого він призводить і як вберегти дитину, читай далі.
Синдром струшеного немовляти трапляється переважно з провини батьків. За статистикою США та Англії, у 68-83% випадків винуватцями стають батьки та вітчими, у 8-17% — няні, а матері — у 9-13%.
В загальному визначенні це комплекс порушень, які можуть виникнути внаслідок різкого струшування дитини, коли голова різко рухається вперед і назад, це може трапитися при:
Коли відбувається щось, із переліченого вище, то це призводить до таких результатів:
Особливо чутливі до перелічених наслідків діти до двох років. Однак період від народження й до шести місяців є найбільш небезпечним.
Особливо чутливі до перелічених наслідків діти до двох років. Однак період від народження й до шести місяців є найбільш небезпечним.
— Все тому, що саме в цей період крихітки особливо вибагливі: капризують, плачуть та, здається, постійно потребують уваги та ручок мами й тата, які часто невиспані та втомлені, — каже педіатр.
Щоб травмувати дитину, достатньо кількох секунд інтенсивного струшування малюка, однак спершу симптоми SBS можуть бути відсутніми. Вони можуть проявитися за кілька днів.
Характерними симптомами синдрому струшеного немовляти є:
При наявності бодай одного з перелічених симптомів слід негайно звернутися до лікаря, — наголошує Наталя Терещенко.
При наявності бодай одного з перелічених симптомів слід негайно звернутися до лікаря, — наголошує Наталя Терещенко.
Якщо ж ігнорувати стан дитини, то від синдрому струшеного немовляти можна чекати таких наслідків:
У твоїх силах запобігти SBS у своєї дитини. Для цього, каже Наталія, коли малюк плаче й вередує, заспокойся та глибоко дихай. Після цього забезпеч безпеку малечі, поклавши її у ліжечко, та вийди в іншу кімнату.
Наодинці не стримуй емоції, випусти їх: плач, кричи тощо, однак не струшуй дитину, щоб вгамувати злість, — додає педіатр.
Наодинці не стримуй емоції, випусти їх: плач, кричи тощо, однак не струшуй дитину, щоб вгамувати злість, — додає педіатр.
Та це не єдине, що допоможе уникнути такого синдрому. Педіатр порадила дотримуватися кількох загальних методів профілактики:
Пам’ятай, що лагідне та м’яке колисання не приносить шкоди. Похитуючись в такт ходи дорослого, немовля розслабляється та заспокоюється, отримуючи знайомі відчуття із життя в утробі.
Малеча може часто хворіти, адже її організм заслабкий для викликів цивілізації, тож синдром струшеного немовляти далеко не єдине, що чатує. Що таке ацетонемічний синдром та чим допоможе Coca-Сola, читай у матеріалі.
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