Просте колихання може бути загрозою: що таке синдром струшеного немовляти і чим він небезпечний

Безперечно, усі батьки люблять своїх батьків. Однак інколи, коли немовля плаче й ніяк не може заспокоїтися, охоплює відчуття розгубленості та тривоги. Разом з тим наростає рівень роздратування і втоми.

Щоб вгамувати крик бодай на кілька хвилин, ти починаєш колихати маля сильніше та інтенсивніше, забувши про силу, яку прикладаєш до цього. Можливо навіть пробуєш легенько трясти дитину. Однак це небезпечно і може призвести до синдрому струшеного немовляти.

Якщо ти впізнав(-ла) в цьому себе, то педіатриня Наталя Терещенко розповіла усе про синдром струшеного немовляти або скорочено SBS. Які симптоми синдрому, до чого він призводить і як вберегти дитину, читай далі.

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Синдром струшеного немовляти: що це

Синдром струшеного немовляти трапляється переважно з провини батьків. За статистикою США та Англії, у 68-83% випадків винуватцями стають батьки та вітчими, у 8-17% — няні, а матері — у 9-13%.

В загальному визначенні це комплекс порушень, які можуть виникнути внаслідок різкого струшування дитини, коли голова різко рухається вперед і назад, це може трапитися при:

неправильному носінні чи інтенсивному колиханні;

захопленні динамічною гімнастикою;

підкиданні малюка у повітря під час грайливих забав;

жорсткому поводженні з дитиною;

аваріях та ДТП.

Що відбувається при SBS

Коли відбувається щось, із переліченого вище, то це призводить до таких результатів:

мозок малюка вдаряється об стінки черепа й може травмуватися; слабкі м’язи шиї не можуть протистояти струшуванню; тонкі судини голови розриваються, що призводить до крововиливу під оболонки головного мозку, крововиливу в сітківку очей; можуть формуватися тромби, через які може відбутися набухання та набряк головного мозку.

Особливо чутливі до перелічених наслідків діти до двох років. Однак період від народження й до шести місяців є найбільш небезпечним.

— Все тому, що саме в цей період крихітки особливо вибагливі: капризують, плачуть та, здається, постійно потребують уваги та ручок мами й тата, які часто невиспані та втомлені, — каже педіатр.

Симптоми синдрому струшеного немовляти

Щоб травмувати дитину, достатньо кількох секунд інтенсивного струшування малюка, однак спершу симптоми SBS можуть бути відсутніми. Вони можуть проявитися за кілька днів.

Характерними симптомами синдрому струшеного немовляти є:

нетипова сонливість;

незвична поведінка малюка;

надмірна дратівливість та плаксивість;

порушення апетиту: відмова від ГВ, ШВ та пиття;

зниження м’язового тонусу;

періодичне блювання;

порушення дихання, серцебиття;

судоми;

При наявності бодай одного з перелічених симптомів слід негайно звернутися до лікаря, — наголошує Наталя Терещенко.

Наслідки

Якщо ж ігнорувати стан дитини, то від синдрому струшеного немовляти можна чекати таких наслідків:

парези та паралічі; розумова відсталість; сліпота; глухота; судомний синдром; смерть.

Профілактика від синдрому струшеного немовляти

У твоїх силах запобігти SBS у своєї дитини. Для цього, каже Наталія, коли малюк плаче й вередує, заспокойся та глибоко дихай. Після цього забезпеч безпеку малечі, поклавши її у ліжечко, та вийди в іншу кімнату.

Наодинці не стримуй емоції, випусти їх: плач, кричи тощо, однак не струшуй дитину, щоб вгамувати злість, — додає педіатр.

Та це не єдине, що допоможе уникнути такого синдрому. Педіатр порадила дотримуватися кількох загальних методів профілактики:

Усі дії з малюком мають бути плавними та спокійними

При масажі чи гімнастиці уникай викручування суглобів, різких переворотів, розгойдувань, елементів сальто чи тримання за одну кінцівку.

Правильно клади та фіксуй малюка в автокріслі

Приймай та проси про допомогу рідних, коли відчуваєш втому чи роздратування

Завжди підтримуй потилицю та поперек дитини, коли береш її на руки

Уникай різких підіймань та опускань малечі

Не намагайся сильно заколисувати дитину на руках чи у візочку

Пам’ятай, що лагідне та м’яке колисання не приносить шкоди. Похитуючись в такт ходи дорослого, немовля розслабляється та заспокоюється, отримуючи знайомі відчуття із життя в утробі.

Малеча може часто хворіти, адже її організм заслабкий для викликів цивілізації, тож синдром струшеного немовляти далеко не єдине, що чатує. Що таке ацетонемічний синдром та чим допоможе Coca-Сola, читай у матеріалі.

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