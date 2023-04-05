Батьківство

Просте колихання може бути загрозою: що таке синдром струшеного немовляти і чим він небезпечний

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 05 Квітня 2023, 11:00
синдром струшеного немовляти
Фото: Pexels

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