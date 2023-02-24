Маленькие украинские звездочки могут попасть на фестиваль в Испании: подробности о United Kids Festival

Международный детский песенный фестиваль United Kids Festival объединяет талантливых и креативных детей из разных стран, чтобы познакомить их с другими культурами.

В этом году он пройдет в конце апреля в Испании. Сейчас проходит кастинг, который продлится до 15 марта включительно.

Об этом сообщает основатель фестиваля, известный украинский композитор и музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение Руслан Квинта. Читай подробности о United Kids Festival и как принять в нем участие.

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В этом году United Kids Festival имеет отдельную задачу — поддержать украинских детей, которые из-за войны были вынуждены покинуть собственные дома и нашли убежище в Европе.

Как основатель фестиваля, я делаю все от меня зависящее, чтобы дать маленьким талантливым вокалистам возможность быть услышанными и воплощать свои мечты даже в такие сложные для всех нас времена.

Ведь именно за детьми наше счастливое и успешное будущее, — говорит Руслан Квинта.

В целом, юные вокалисты смогут принять участие в фестивале в трех категориях:

Kids (5-9 лет). Juniors (10-13 лет). Teenagers (14-18 лет).

Фестиваль продлится два дня, во время которого участники пройдут три этапа:

прослушивание всех заявок музыкальным продюсером и отбор 30 лучших;

выступление 30 участников (по десять в каждой категории) перед членами жюри и определение финалистов;

гала-концерт с выступлениями девяти финалистов (по три из каждой категории) и объявление победителей.

Три победителя (по одному из каждой категории) получат Кубок фестиваля, денежные призы в размере 500€ и другие приятные подарки от организаторов.

А обладатель Гран-при, который будет определен среди первых мест в каждой из категорий, получит от Руслана Квинты авторскую песню и еще дополнительных 500€. Кроме того, юная звезда присоединится к членам жюри на следующем фестивале.

Подать заявку на кастинг можно на сайте фестиваля или поучаствовать в онлайн-кастинге.

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