Маленькие украинские звездочки могут попасть на фестиваль в Испании: подробности о United Kids Festival

Международный детский песенный фестиваль United Kids Festival объединяет талантливых и креативных детей из разных стран, чтобы познакомить их с другими культурами.
В этом году он пройдет в конце апреля в Испании. Сейчас проходит кастинг, который продлится до 15 марта включительно.
Об этом сообщает основатель фестиваля, известный украинский композитор и музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение Руслан Квинта. Читай подробности о United Kids Festival и как принять в нем участие.
В этом году United Kids Festival имеет отдельную задачу — поддержать украинских детей, которые из-за войны были вынуждены покинуть собственные дома и нашли убежище в Европе.
Как основатель фестиваля, я делаю все от меня зависящее, чтобы дать маленьким талантливым вокалистам возможность быть услышанными и воплощать свои мечты даже в такие сложные для всех нас времена.
Как основатель фестиваля, я делаю все от меня зависящее, чтобы дать маленьким талантливым вокалистам возможность быть услышанными и воплощать свои мечты даже в такие сложные для всех нас времена.
Ведь именно за детьми наше счастливое и успешное будущее, — говорит Руслан Квинта.
В целом, юные вокалисты смогут принять участие в фестивале в трех категориях:
Фестиваль продлится два дня, во время которого участники пройдут три этапа:
Три победителя (по одному из каждой категории) получат Кубок фестиваля, денежные призы в размере 500€ и другие приятные подарки от организаторов.
Три победителя (по одному из каждой категории) получат Кубок фестиваля, денежные призы в размере 500€ и другие приятные подарки от организаторов.
А обладатель Гран-при, который будет определен среди первых мест в каждой из категорий, получит от Руслана Квинты авторскую песню и еще дополнительных 500€. Кроме того, юная звезда присоединится к членам жюри на следующем фестивале.
Подать заявку на кастинг можно на сайте фестиваля или поучаствовать в онлайн-кастинге.
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