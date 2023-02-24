Маленькі українські зірочки можуть потрапити на фестиваль в Іспанії: подробиці про United Kids Festival

Міжнародний дитячий пісенний фестиваль United Kids Festival об’єднує талановитих і креативних дітей з різних країн, щоб познайомити їх з іншими культурами.

Цього року він пройде наприкінці квітня в Іспанії. Наразі відбувається кастинг, який триватиме до 15 березня включно.

Про це повідомляє засновник фестивалю, відомий український композитор та музичний продюсер Національного відбору на Євробачення Руслан Квінта. Читай подробиці про United Kids Festival та як взяти в ньому участь.

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Цьогоріч United Kids Festival має окреме завдання — підтримати українських дітей, котрі через війну були вимушені покинути власні домівки та знайшли прихисток в Європі.

Як засновник фестивалю, я роблю все від мене залежне, аби дати маленьким талановитим вокалістам можливість бути почутими та здійснювати свої мрії навіть у такі складні для всіх нас часи.

Адже саме за дітьми наше щасливе та успішне майбутнє, — говорить Руслан Квінта.

Загалом юні вокалісти зможуть взяти участь у фестивалі в трьох категоріях:

Kids (5-9 років). Juniors (10-13 років). Teenagers (14-18 років).

Фестиваль триватиме два дні, під час якого учасники пройдуть три етапи:

прослуховування всіх заявок музичним продюсером і відбір 30 найкращих;

виступ 30 учасників (по десять у кожній категорії) перед членами журі та визначення фіналістів;

гала-концерт із виступами дев’яти фіналістів (по три з кожної категорії) та оголошення переможців.

Три переможці (по одному з кожної категорії) отримають Кубок фестивалю, грошові призи у розмірі 500€ та інші приємні подарунки від організаторів.

А володар Гран-прі, якого визначать серед перших місць у кожній з категорій, отримає від Руслана Квінти авторську пісню і ще додаткових 500€. Крім того, юна зірка доєднається до членів журі під час наступного фестивалю.

Подати заявку на кастинг можна на сайті фестивалю або взяти участь в онлайн-кастингу.

Лідерів відрізняє від інших людей їхнє бажання постійно вчитись, розвиватись та втілювати свої мрії у реальність. Читай, як навчити дитину ставити цілі на 2023 рік та розвивати навички.

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