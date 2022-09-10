От развития мозга до укрепления иммунитета — неочевидное влияние музыки на твоего малыша

Людей, не любящих слушать музыку, найдется немного. Прежде всего потому, что она доставляет нам удовольствие.
Но почему мелодии следует включать даже младенцам, и как музыка влияет на детей? Практический психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев ответил на эти вопросы.
Звуки окружают человека постоянно, даже ночью с закрытыми наглухо окнами. Но если бытовые звуки и шум улицы — что-то хаотичное, то мелодия — это упорядоченная последовательность звуков, на которые чутко реагирует не только ухо, но и мозг и все тело человека, — говорит психолог.
Звуки окружают человека постоянно, даже ночью с закрытыми наглухо окнами. Но если бытовые звуки и шум улицы — что-то хаотичное, то мелодия — это упорядоченная последовательность звуков, на которые чутко реагирует не только ухо, но и мозг и все тело человека, — говорит психолог.
Кроме удовольствия, музыка развивает и положительно влияет на организм малыша:
Не зря даже новорожденные охотно слушают колыбельные и нежные медленные мелодии.
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Допис, поширений Дмитрий Карпачев (@karpachoff)
Если музыка расслабляет и успокаивает нервную систему малыша, то стресс и переживания наоборот — перенапрягают. Отсюда возникает детская истерика и все неприятные аспекты, сопровождающие ее.
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