От развития мозга до укрепления иммунитета — неочевидное влияние музыки на твоего малыша

Людей, не любящих слушать музыку, найдется немного. Прежде всего потому, что она доставляет нам удовольствие.

Но почему мелодии следует включать даже младенцам, и как музыка влияет на детей? Практический психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев ответил на эти вопросы.

Как музыка влияет на ребенка

Звуки окружают человека постоянно, даже ночью с закрытыми наглухо окнами. Но если бытовые звуки и шум улицы — что-то хаотичное, то мелодия — это упорядоченная последовательность звуков, на которые чутко реагирует не только ухо, но и мозг и все тело человека, — говорит психолог.

Кроме удовольствия, музыка развивает и положительно влияет на организм малыша:

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обогащает эмоциональную сферу;

положительно влияет на интеллектуальные способности;

стимулирует творчество;

развивает память;

развивает восприятие визуального мира;

улучшает математические способности;

развивает речевой аппарат;

ускоряет сердцебиение и дает приток активности (если ритмическая мелодия);

успокаивает и помогает уснуть (если композиция медленная);

снижает давление;

облегчает боль благодаря выработке мозгом природных эндорфинов;

укрепляет иммунитет.

Не зря даже новорожденные охотно слушают колыбельные и нежные медленные мелодии.

Если музыка расслабляет и успокаивает нервную систему малыша, то стресс и переживания наоборот — перенапрягают. Отсюда возникает детская истерика и все неприятные аспекты, сопровождающие ее.

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