Від розвитку мозку до зміцнення імунітету — неочевидний вплив музики на твого малюка

Людей, які не люблять слухати музику, знайдеться небагато. Насамперед тому, що вона приносить нам задоволення.

Але чому мелодії варто вмикати навіть немовлятам та як музика впливає на дітей? Практичний психолог та телеведучий Дмитро Карпачов відповів на ці питання.

Як музика впливає на дитину

Звуки оточують людину постійно, навіть уночі із закритими наглухо вікнами. Але якщо побутові звуки та шум вулиці — щось хаотичне, то мелодія — це впорядкована послідовність звуків, на які чуйно реагує не лише вухо, а й мозок та все тіло людини, — каже психолог.

Окрім задоволення, музика розвиває та позитивно впливає на організм малюка:

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збагачує емоційну сферу;

позитивно впливає на інтелектуальні здібності;

стимулює творчість;

розвиває пам’ять;

розвиває сприйняття візуального світу;

поліпшує математичні здібності;

розвиває мовний апарат;

прискорює серцебиття та дає приплив активності (якщо мелодія ритмічна);

заспокоює та допомагає заснути (якщо композиція повільна);

знижує тиск;

полегшує біль завдяки виробленню мозком природних ендорфінів;

зміцнює імунітет.

Отож не дарма навіть новонароджені залюбки слухають колискові та ніжні повільні мелодії.

Якщо музика розслабляє та заспокоює нервову систему малюка, то стрес та переживання навпаки — перенапружують. Звідси виникає дитяча істерика та всі неприємні аспекти, які супроводжують її.

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