Батьківство

Від розвитку мозку до зміцнення імунітету — неочевидний вплив музики на твого малюка

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Вересня 2022, 12:00
Вплив музики на дитину: чому малюкам варто слухати музику
Фото: Pexels

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