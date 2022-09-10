Від розвитку мозку до зміцнення імунітету — неочевидний вплив музики на твого малюка

Людей, які не люблять слухати музику, знайдеться небагато. Насамперед тому, що вона приносить нам задоволення.
Але чому мелодії варто вмикати навіть немовлятам та як музика впливає на дітей? Практичний психолог та телеведучий Дмитро Карпачов відповів на ці питання.
Звуки оточують людину постійно, навіть уночі із закритими наглухо вікнами. Але якщо побутові звуки та шум вулиці — щось хаотичне, то мелодія — це впорядкована послідовність звуків, на які чуйно реагує не лише вухо, а й мозок та все тіло людини, — каже психолог.
Звуки оточують людину постійно, навіть уночі із закритими наглухо вікнами. Але якщо побутові звуки та шум вулиці — щось хаотичне, то мелодія — це впорядкована послідовність звуків, на які чуйно реагує не лише вухо, а й мозок та все тіло людини, — каже психолог.
Окрім задоволення, музика розвиває та позитивно впливає на організм малюка:
Отож не дарма навіть новонароджені залюбки слухають колискові та ніжні повільні мелодії.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дмитрий Карпачев (@karpachoff)
Допис, поширений Дмитрий Карпачев (@karpachoff)
Якщо музика розслабляє та заспокоює нервову систему малюка, то стрес та переживання навпаки — перенапружують. Звідси виникає дитяча істерика та всі неприємні аспекти, які супроводжують її.
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