Громко было в нескольких областях России! Что известно об ударах беспилотников по Рязанскому НПЗ

В ночь на 1 мая беспилотниками был атакован Рязанский нефтеперерабатывающий завод. После атаки он загорелся. Об этом начали сообщать очевидцы, а впоследствии еще опубликовали видео попадания. Что известно об атаке на Рязанский НПЗ — в материале.

В ночь на 1 мая беспилотники атаковали Рязанский НПЗ — там разгорелся пожар

Позже о якобы отражении атаки БпЛА стали заявлять российские власти. Кроме Рязани, было громко также в Воронежской, Курской и Белгородской областях. Пожар на Рязанском НПЗ начался около трех ночи.

Местные жители рассказывают, что перед пожаром был слышен специфический гул, а вскоре два взрыва.

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Через час после взрывов губернатор Рязани признал, что город все же атаковали беспилотники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Вражеское Минобороны сообщило, что уничтожило шесть беспилотников.

Последствия ударов в других областях российские власти пока не комментируют.

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