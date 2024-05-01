Гучно було в кількох областях Росії! Що відомо про удари безпілотників по Рязанському НПЗ

У ніч на 1 травня безпілотниками був атакований Рязанський нафтопереробний завод. Після атаки він розгорівся. Про це почали повідомляти очевидці, а згодом і опублікували відео влучання. Що відомо про атаку на Рязанський НПЗ — у матеріалі.

У ніч на 1 травня безпілотники атакували Рязанський НПЗ — там палає пожежа

Пізніше про нібито відбиття атаки БпЛА стала заявляти російська влада. Крім Рязані, було гучно також у Воронезькій, Курській та Бєлгородській областях. Пожежа на Рязанському НПЗ почалася близько третьої ночі.

Місцеві жителі розповідають, перед пожежею було чути специфічний гул, а невдовзі два вибухи.

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За годину після вибухів губернатор Рязані визнав, що місто все ж атакували безпілотники. За попередніми даними, загиблих та потерпілих немає.

Вороже Міноборони повідомило, що знищило шість безпілотників.

Наслідки ударів в інших областях російська влада поки не коментує.

Атака на Рязанський НПЗ — відео

Раніше ми розповідали, що відомо про знищення гелікоптера Ка-32.

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