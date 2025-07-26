Слышишь “Слава России”? Куда обращаться и кому жаловаться

Российская пропаганда влияет на разум определенного количества украинцев, которые поддерживают врага, несмотря на ежедневные атаки по гражданским городам.

Недавно в киевском метро женщина выкрикнула “Слава России”, за что получила немедленную реакцию от пассажиров — один из мужчин ударил ее по голове.

Чтобы не доводить дело до насилия, важно знать, какие другие пути помогают привлечь сторонников РФ в Украину к ответственности. РБК-Украина собрали действенные советы, что делать в подобных ситуациях.

Куда обращаться, если кто-нибудь публично поддерживает Россию

Есть несколько вариантов, что делать, если человек рядом не скрывает пророссийских взглядов.

Чат-бот Департамента внутренней безопасности Нацпола в Telegram

Чат-бот ДВБ собирает информацию о предателях и коллаборантах. Сообщения обрабатываются оперативно, пользователям гарантируют конфиденциальность.

Телефон Департамента внутренней безопасности

По номеру +380503527277 можно отправить информацию о коллаборантах с временно оккупированных или деоккупированных территорий, а также адептах “русского мира” на подконтрольных территориях.

Чат-бот єВорог от Минцифры в Telegram

Бот єВорог собирает информацию об оккупантах и их технике. Однако его можно использовать и для сообщения о потенциальных коллаборантах, если человек публично говорит о таких вещах:

отрицание вооруженной агрессии РФ;

публичная поддержка действий России;

распространение дезинформации или контента в интересах врага.

Какие законы привлекают к ответственности за публичную поддержку РФ

Среди статей закона за наказание для сторонников РФ отвечают:

статья 110 Уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Наказание — до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без;

— посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Наказание — до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без; статья 111-1 УК — коллаборационная деятельность, в том числе публичное отрицание вооруженной агрессии РФ, призывы к поддержке действий и информационная деятельность в ее интересах.

Окончательный вердикт в отношении личности выносят компетентные правоохранительные органы. Однако любая помощь может способствовать выявлению коллаборантов.

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