Слышишь “Слава России”? Куда обращаться и кому жаловаться

Фото Unsplash Российская пропаганда влияет на разум определенного количества украинцев, которые поддерживают врага, несмотря на ежедневные атаки по гражданским городам. Недавно в киевском метро женщина выкрикнула “Слава России”, за что получила немедленную реакцию от пассажиров — один из мужчин ударил ее по голове. Чтобы не доводить дело до насилия, важно знать, какие другие пути помогают привлечь сторонников РФ в Украину к ответственности. РБК-Украина собрали действенные советы, что делать в подобных ситуациях.Куда обращаться, если кто-нибудь публично поддерживает Россию Есть несколько вариантов, что делать, если человек рядом не скрывает пророссийских взглядов. Чат-бот Департамента внутренней безопасности Нацпола в Telegram Чат-бот ДВБ собирает информацию о предателях и коллаборантах. Сообщения обрабатываются оперативно, пользователям гарантируют конфиденциальность. Телефон Департамента внутренней безопасности По номеру +380503527277 можно отправить информацию о коллаборантах с временно оккупированных или деоккупированных территорий, а также адептах “русского мира” на подконтрольных территориях. Чат-бот єВорог от Минцифры в Telegram Бот єВорог собирает информацию об оккупантах и их технике. Однако его можно использовать и для сообщения о потенциальных коллаборантах, если человек публично говорит о таких вещах: отрицание вооруженной агрессии РФ; публичная поддержка действий России; распространение дезинформации или контента в интересах врага. Читать по теме Новое наступление россиян… в информационном поле: какие ИПСО готовит враг Россия готовит новые информационные атаки, что известно. Какие законы привлекают к ответственности за публичную поддержку РФ Среди статей закона за наказание для сторонников РФ отвечают: статья 110 Уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Наказание — до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без; статья 111-1 УК — коллаборационная деятельность, в том числе публичное отрицание вооруженной агрессии РФ, призывы к поддержке действий и информационная деятельность в ее интересах. Окончательный вердикт в отношении личности выносят компетентные правоохранительные органы. Однако любая помощь может способствовать выявлению коллаборантов. В последний год россияне подхватывали тему дискредитации ТЦК, а сейчас параллельно с этим совершают удары по зданиям центров. Зачем это нужно мы рассказывали подробнее. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter