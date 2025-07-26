Чуєш “Слава Росії”? Куди звертатись і кому скаржитися

Фото Unsplash Російська пропаганда впливає на розум певної кількості українців, які підтримують ворога, попри щоденні атаки по цивільних містах. Нещодавно у київському метро жінка викрикнула “Слава Росії”, за що отримала негайну реакцію від пасажирів — один з чоловіків вдарив її по голові. Щоб не доводити справу до насильства, важливо знати, які інші шляхи допомагають притягти прихильників РФ в Україні до відповідальності. РБК-Україна зібрали дієві поради, що робити у таких ситуаціях. Куди звертатися, якщо хтось прилюдно підтримує Росію Є кілька варіантів, що робити, якщо людина поруч не приховує проросійських поглядів. Чат-бот Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу в Telegram Чат-бот ДВБ збирає інформацію про зрадників і колаборантів. Повідомлення обробляються оперативно, користувачам гарантують конфіденційність. Телефон Департаменту внутрішньої безпеки За номером +380503527277 можна надіслати інформацію про колаборантів з тимчасово окупованих або деокупованих територій, а також адептах “руського миру” на підконтрольних територіях. Чат-бот єВорог від Мінцифри у Telegram Бот єВорог збирає інформацію про окупантів та їхню техніку. Проте його можна використати й для повідомлення про потенційних колаборантів, якщо людина публічно говорить про такі речі: заперечення збройної агресії РФ; публічна підтримка дій Росії; поширення дезінформації або контенту в інтересах ворога. Читати на тему Новий наступ росіян… в інформаційному полі: які ІПСО готує ворог Росія готує нові інформаційні атаки: що відомо. Які закони притягують до відповідальності за публічну підтримку РФ Серед статей закону за покарання для прихильників РФ відповідають: стаття 110 Кримінального кодексу України — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Покарання — до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без. стаття 111-1 ККУ — колабораційна діяльність, зокрема публічне заперечення збройної агресії РФ, заклики до підтримки дій та інформаційна діяльність у її інтересах. Остаточний вердикт щодо особи виносять компетентні правоохоронні органи. Проте будь-яка допомога може сприяти виявленню колаборантів. Протягом останнього року росіяни підхоплювали тему дискредитації ТЦК, а нині паралельно з цим скоюють удари по будівлях центрів. Для чого це потрібно ми розповідали детальніше. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter