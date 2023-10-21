Вместо денег — отговорки: Елена-Кристина Лебедь разоблачила наглую финансовую аферу по кредитам для ВПЛ

Из-за полномасштабной войны многие украинцы остались без своих домов. Многие убегали от боевых действий торопливо и не успевали захватить с собой даже самое необходимое, поэтому на новом месте иногда люди оказывались в затруднительном положении.

И пока одни граждане пытались помочь им, другие уже планировали аферы и искали способы, как нажиться на горе. Об одной из таких мошеннических схем рассказала ведущая проекта Аферисты в сетях на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.

Финансовая афера с кредитами

К ведущей обратилась жертва аферы Лариса, которая рассказала о том, как работает мошенническая схема. Женщина вынужденно покинула свой дом, постоянно просить помощи у знакомых она не хотела. Поэтому решила на время взять кредит в размере 50 тысяч гривен.

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Но этот кредит с подвохом… Запоминайте детали аферы, чтобы сразу ее распознать и не попасть на крючок “кредитных аферистов”, — говорит Елена Кристина Лебедь.

Афера начинается с рассылки информации в Telegram-каналах о конторе, которая занимается кредитованием. Предлагают там выгодные условия с 12% годовых и не просят справку о доходах.

Когда человек приходит в так называемый офис, аферисты говорят о своем единственном обязательном условии выдачи кредита — проценты нужно оплатить сразу, а уже потом получишь деньги на карточку. Именно этот момент должен сразу насторожить, ведь ни у одного банка нет такого требования.

Если жертва аферы согласна выплатить сумму, то с ней подписывают контракт и говорят, что средства поступят на счет в течение двух дней. Однако этого не произойдет. Ведь в бумагах, которые подписывает представитель конторы с жертвой, говорится, что стороны освобождаются от ответственности, если что-то произойдет. То есть аферисты условно чисты перед законом, потому что у них форс-мажор.

— Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение какого-либо из положений настоящего договора, если это невыполнение стало следствием причин, находящихся вне сферы контроля. Такие причины включают стихийное бедствие, экстремальные погодные условия, пожары, наводнения, бури, землетрясения или военные действия, — говорится в бумагах.

Так что если человек через несколько дней не получит перевод и решит прийти в офис снова, то его в лучшем случае будут кормить обещаниями. В самом худшем — его вытолкнут на улицу охранники. И правоохранители не смогут помочь. Ведь контракт и размытые условия в нем освобождают аферистов от ответственности.

Поэтому если тебя просят заплатить сразу проценты, или подписать контракт без детального его изучения, или ты просто чувствуешь, что что-то идет неправильно, то лучше еще немного подумать и проверить, не пытаются ли тебя обработать аферисты.

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