Твоя безопасность

Вместо денег — отговорки: Елена-Кристина Лебедь разоблачила наглую финансовую аферу по кредитам для ВПЛ

Даниэла Долотова, журналист сайта 21 октября 2023, 19:00
фінансова афера
Фото: Pexels

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