Беречь не только пин-код, но и свой номер телефона: советы от НБУ, как не попасть на крючок мошенников

Попасть на крючок мошенника — одна из самых неприятных ситуаций, особенно когда вокруг сложные времена нестабильности и продолжается полномасштабная война.

Поэтому заместитель главы НБУ Алексей Шабан в подкасте Radio NV рассказал, как люди подвергаются давлению мошенников и как избежать этого.

В состоянии беспокойства, испытывая срочность или под давлением, наши граждане способны совершать поступки, которые могут привести к финансовым потерям, — объясняет Алексей Шабан.

Также, по словам заместителя главы НБУ, на крючок мошенников в основном попадают доверчивые люди, которым не хватает умения критически мыслить. В частности, речь идет о чрезмерном доверии к сообщениям о якобы бесплатных подарках или помощи от государства.

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Алексей Шабан рассказывает, что существует много мошеннических сценариев. Например, аферисты могут отправлять сообщения о выигрыше. Однако просят уплатить комиссию. Или мошенники могут написать человеку о якобы социальных денежных выплатах от государства или международных организаций.

— С прошлого года распространенным видом мошенничества стали фишинговые страницы (фишинг — вид мошенничества, целью которого является выманивание у доверчивых или невнимательных пользователей персональные данные, — ред.) в интернете, клонирующих сайты єПідтримки, єДопомоги, государственных органов, крупнейших банков, международных учреждений, в том числе ООН.

Ссылки на такие страницы в большинстве своем распространяли в мессенджерах сами мошенники. Но когда человек переходил по ссылке или регистрировался на сайте, преступники получали нужные для своих афер данные, в частности, о счете или пароле доступа к интернет-банкингу.

Таким образом, 86% мошеннических трансакций проходят именно в интернете. Следует быть осторожными с неизвестными сайтами, а также позаботиться о защите финансового номера телефона и безопасном онлайн-шопинге.

Совет не передавать никому данные своей платежной карты, срок ее действия, CVV-код уже более или менее все усвоили.

Заместитель главы НБУ советует защитить номер привязанного к счету мобильного телефона. Для этого нужно идентифицировать его у мобильного оператора по своим паспортным данным.

Кроме того, стоит для онлайн-покупок пользоваться услугами известных маркетплейсов или рейтинговых интернет-магазинов, где меньше шансов встретить мошенников с несуществующими или некачественными товарами.

Напоследок Алексей Шабан советует повышать финансовую грамотность и приобщаться к информационной кампании по платежной безопасности #ШахрайГудбай, цель которой улучшить осведомленность граждан и напомнить об основных правилах безопасных расчетов.

К сожалению, полномасштабная война не отменила внутренних проблем украинского общества и страны в целом. Пока одни гибнут на фронте, борясь за лучшее будущее для общества, другие — грабят своих же. Поэтому читай, как распознать преступника и противодействовать ему.

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