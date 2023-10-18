Берегти не лише пін-код, але й свій номер телефону: поради від НБУ, як не потрапити на гачок шахраїв

Потрапити на гачок шахрая — одна з найбільш неприємних ситуацій, особливо, коли навколо складні часи нестабільності та триває повномасштабна війна.

Тому заступник голови НБУ Олексій Шабан у подкасті Radio NV розповів, як люди піддаються тиску шахраїв та як уникнути цього.

У стані занепокоєння, відчуваючи терміновість або під тиском наші громадяни здатні робити вчинки, що можуть призвести до фінансових втрат, — пояснює Олексій Шабан.

Також, за словами заступника голови НБУ, на гачок шахраїв здебільшого потрапляють довірливі люди, яким бракує вміння критично мислити. Зокрема, йдеться про надмірну довіру до повідомлень про нібито безкоштовні подарунки або допомогу від держави.

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Олексій Шабан розповідає, що існує багато шахрайських сценаріїв. Наприклад, аферисти можуть надсилати повідомлення про виграш. Однак просять сплатити комісію.

Або ж шахраї можуть написати людині про нібито соціальні грошові виплати від держави чи міжнародних організацій.

— З минулого року поширеним видом шахрайства стали фішингові сторінки (фішинг — вид шахрайства, метою якого є виманювання в довірливих або неуважних користувачів персональні дані, — ред.) в інтернеті, що клонують сайти єПідтримки, єДопомоги, державних органів, найбільших банків, міжнародних установ, зокрема ООН.

Посилання на такі сторінки здебільшого поширювали в месенджерах самі шахраї. Та коли людина переходила за посиланням чи реєструвалась на сайті, злодії отримували потрібні для своїх афер дані, зокрема про рахунок чи паролі доступу до інтернет-банкінгу.

Таким чином, 86% шахрайських трансакцій відбуваються саме в інтернеті. Тож варто бути обережними з невідомими сайтами, а також подбати про захист фінансового номера телефону та безпечний онлайн-шопінг.

Пораду не передавати нікому дані своєї платіжної картки, строк її дії, CVV-код уже більш-менш всі засвоїли.

Заступник голови НБУ радить захистити номер мобільного телефону, який прив’язаний до рахунку. Для цього потрібно ідентифікувати його в мобільного оператора за своїми паспортними даними.

Крім того, варто для онлайн-покупок користуватися послугами відомих маркетплейсів або рейтингових інтернет-магазинів, де менше шансів натрапити на шахраїв з неіснуючими чи неякісними товарами.

Наостанок, Олексій Шабан радить підвищувати фінансову грамотність та долучатись до інформаційної кампанії з платіжної безпеки #ШахрайГудбай, мета якої поліпшити обізнаність громадян та нагадати про основні правила безпечних розрахунків.

На жаль, повномасштабна війна не скасувала внутрішні проблеми українського суспільства та країни загалом. Доки одні гинуть на фронті, виборюючи краще майбутнє для суспільства, інші грабують своїх же. Тому читай, як розпізнати злодія і протидіяти йому.

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