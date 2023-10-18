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Берегти не лише пін-код, але й свій номер телефону: поради від НБУ, як не потрапити на гачок шахраїв

Даніела Долотова, журналістка сайту 18 Жовтня 2023, 09:00
Поради від НБУ
Фото: Pexels

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