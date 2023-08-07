Вітаємо, ти потрапив/(-ла) у шахрайську схему! Як розпізнати злодія і протидіяти йому

На жаль, повномасштабна війна не скасувала внутрішні проблеми українського суспільства та країни загалом. Доки одні гинуть на фронті, виборюючи краще майбутнє для суспільства, інші — грабують своїх же.

Схоже, що для нечесної наживи вдалим є будь-який час, а під час емоційної вразливості повірити шахраю може кожен. Які шахрайства зараз популярні та як не попастися на гачок — розповідаємо далі.

Популярні схеми шахрайства

Департамент кіберполіції Національної поліції України назвав найпоширеніші схеми шахрайства, які зараз популярні в інтернеті.

Зараз також дивляться

Серед них не лише типові схеми виманювання грошей через “купівлю-продаж”, а й маніпуляція здоров’ям та життям близьких.

Продаж дешевих товарів “із рук в руки”

Як не дивно, проте в Україні шахраї працюють не лише через інтернет, а й особисто викрадаючи кошти людей. Прикладом такої афери є продаж речей особисто, тобто “з рук в руки”.

Незнайома людина прагне проникнути до тебе додому та пропонує купити дешеві товари, таким чином намагаючись дізнатися, де ти зберігаєш свої заощадження.

Як протидіяти такому шахрайству:

Не впускай незнайомих людей в домівку. Залучи до розмови ще когось: сусідів або родичів. Якщо до тебе приходили шахраї, повідом про це поліцію.

Грошова “реформа”

Якщо до тебе приходять люди, що говорять про грошову реформу та намагаються обміняти твої старі купюри на нові — це точно шахраї! Вони прагнуть заволодіти твоїми коштами.

Що робити:

Не впускай незнайомців в домівку. Розкажи про цей візит родичам чи друзям. Порадься з тими, кому довіряєш. Якщо до тебе приходили шахраї, то повідом про це в 102.

Банківські шахрайства

Цей вид шахрайства є чи не найдавнішим, однак й досі поширено люди довіряють так званим “представникам банків” та стають жертвами крадіжок коштів.

Такі дзвінки від шахраїв можуть супроводжуватися словами: Ваша картка заблокована, З вашого рахунку хочуть списати гроші, Нові правила під час воєнного стану тощо.

Зловмисники використовують різні способи, щоб отримати доступ до твоїх банківських карток.

Невідомі просять надати номер картки, пін-код, кодове слово, тризначний номер на звороті картки, термін її дії або ввести пароль, який надійшов по СМС. Однак такі дані працівники банку ніколи не просять!

Що робити:

Поклади слухавку. Повідом про подію поліцію за номером 102.

Родич потрапив у біду

Такий вид шахрайства є дуже небезпечним, адже зловмисники маніпулюють здоров’ям та життям рідних людей.

Розпізнати шахрайство можна за кількома деталями. По-перше, такі дзвінки найчастіше здійснюються вночі або рано-вранці, доки психіка людини дуже вразлива, а розум не може все проаналізувати.

Шахраї видають себе за близького родича людини та повідомляють, що вони потрапили у біду: ДТП, опинилися в поліції тощо. Згодом слухавку беруть псевдо лікарі чи поліціянти, що пропонують за грошову винагороду “розв’язати” проблему.

Як не потрапити на гачок шахраїв:

Поклади слухавку. Перевір, що зараз із твоїм родичем. Повідом про шахрайство у 102.

Соціальні виплати під час війни

Зараз це чи не найпоширеніша афера, що грає на біді українців. Тобі може прийти повідомлення про отримання соціальних виплат від органів влади чи фондів.

Шахраї, що діють за такою схемою, просять надати твої анкетні дані, номер та пін-код банківської картки, кодове слово, тризначний код на звороті картки та термін її дії.

Пам’ятай, що ніхто не має знати цих даних! Їх не просять навіть працівники банків.

Довідавшись про ці дані, шахраї отримають доступ до твоїх коштів.

Що робити у такій ситуації:

Поклади слухавку. Перевір інформацію про виплати. Якщо це шахрайська схема, то повідом про неї в поліцію.

Виграші призів

Отримати коштовний подарунок, не заплативши за нього — привабливо, еге ж? Однак найчастіше безкоштовний сир лежить лише в пастці.

В СМС зі словами про виграш завжди вказаний номер, за яким можна дізнатися детальні умови про отримання виграшу. Як правило, незнайомці просять сплатити лише мізерний відсоток від суми виграшу, а коли ти це зробиш — перестануть виходити на зв’язок.

Як не потрапити у пастку:

Подумай, чи брав/(-ла) ти участь в акціях або конкурсах. Не перераховуй гроші незнайомцям. Якщо тобі телефонували шахраї, повідом про це за номером 102.

Про інші популярні шахрайські схеми та способи, як від них уберегтись, ми розповідали тобі раніше.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!