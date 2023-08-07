Поздравляем, ты попал/(-а) в мошенническую схему! Как распознать преступника и противодействовать ему

К сожалению, полномасштабная война не отменила внутренних проблем украинского общества и страны в целом. Пока одни гибнут на фронте, борясь за лучшее будущее для общества, другие — грабят своих же.

Похоже, что для нечестной наживы удачно любое время, а во время эмоциональной уязвимости поверить мошеннику может каждый. Какие мошенничества сейчас популярны и как не попасть на крючок — рассказываем дальше.

Популярные схемы мошенничества

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины назвал самые распространенные схемы мошенничества, которые сейчас популярны в интернете.

Сейчас также смотрят

Среди них не только типичные схемы выманивания денег через куплю-продажу, но и манипуляция здоровьем и жизнью близких.

Продажа дешевых товаров “из рук в руки”

Как ни странно, однако, в Украине мошенники работают не только через интернет, но и лично похищая средства людей. Примером такой аферы является продажа вещей лично, то есть “из рук в руки”.

Незнакомый человек стремится проникнуть к тебе домой и предлагает купить дешевые товары, пытаясь таким образом узнать, где ты хранишь свои сбережения.

Как противодействовать такому мошенничеству:

Не впускай незнакомых людей в дом. Привлеки к разговору ещё кого-то: соседей или родственников. Если к тебе приходили мошенники, сообщи об этом в полицию.

Денежная “реформа”

Если к тебе приходят люди, говорящие о денежной реформе и пытающиеся обменять твои старые купюры на новые — это точно мошенники! Они стремятся завладеть твоими денежными средствами.

Что делать:

Не впускай незнакомцев в дом. Расскажи об этом визите родственникам или друзьям. Посоветуйся с теми, кому доверяешь. Если к тебе приходили мошенники, то сообщи об этом в 102.

Банковские мошенничества

Этот вид мошенничества является едва ли не самым старым, однако до сих пор распространено люди доверяют так называемым “представителям банков” и становятся жертвами краж средств.

Такие звонки от мошенников могут сопровождаться словами: Ваша карта заблокирована, С вашего счета хотят списать деньги, Новые правила во время военного положения и другое.

Злоумышленники используют разные способы, чтобы получить доступ к твоим банковским картам.

Неизвестные просят предоставить номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обратной стороне карты, срок её действия или ввести пароль, поступивший по СМС. Однако такие данные работники банка никогда не просят!

Что делать:

Положи трубку. Сообщи о происшествии в полицию по номеру 102.

Родственник попал в беду

Такой вид мошенничества очень опасен, ведь злоумышленники манипулируют здоровьем и жизнью родных людей.

Распознать мошенничество можно по нескольким деталям. Во-первых, такие звонки чаще всего совершаются ночью или ранним утром, пока психика человека очень уязвима, а разум не может все проанализировать.

Мошенники выдают себя близким родственником человека и сообщают, что они попали в беду: ДТП, оказались в полиции и другое. Впоследствии трубку берут псевдо врачи или полицейские, предлагающие за денежное вознаграждение “решить” проблему.

Как не попасть на крючок мошенников:

Положи трубку. Проверь, что сейчас с твоим родственником. Сообщи о мошенничестве в 102.

Социальные выплаты во время войны

Сейчас это самая распространенная афера, играющая на беде украинцев. Тебе может прийти уведомление о получении социальных выплат от органов власти или фондов.

Мошенники, действующие по такой схеме, просят предоставить твои анкетные данные, номер и пин-код банковской карты, кодовое слово, трехзначный код на обороте карты и срок её действия.

Помни, что никто не должен знать эти данные! Их не просят даже работники банков.

Узнав эти данные, мошенники получат доступ к твоим средствам.

Что делать в такой ситуации:

Положи трубку. Проверь информацию о выплатах. Если это мошенническая схема, то сообщи о ней в полицию.

Выигрыши призов

Получить ценный подарок, не заплатив за него — привлекательно, да? Однако чаще бесплатный сыр лежит только в мышеловке.

В СМС со словами о выигрыше всегда указан номер, по которому можно узнать подробные условия получения выигрыша. Как правило, незнакомцы просят оплатить лишь скудный процент от суммы выигрыша, а когда ты это сделаешь — перестанут выходить на связь.

Как не попасть в ловушку:

Подумай, принимал/(-а) ли ты участие в акциях или конкурсах. Не перечисляй деньги незнакомцам. Если тебе звонили мошенники, сообщи об этом по номеру 102.

О других популярных мошеннических схемах и способах, как от них уберечься, мы рассказывали тебе раньше.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!