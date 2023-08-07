Поздравляем, ты попал/(-а) в мошенническую схему! Как распознать преступника и противодействовать ему

К сожалению, полномасштабная война не отменила внутренних проблем украинского общества и страны в целом. Пока одни гибнут на фронте, борясь за лучшее будущее для общества, другие — грабят своих же.
Похоже, что для нечестной наживы удачно любое время, а во время эмоциональной уязвимости поверить мошеннику может каждый. Какие мошенничества сейчас популярны и как не попасть на крючок — рассказываем дальше.
Департамент киберполиции Национальной полиции Украины назвал самые распространенные схемы мошенничества, которые сейчас популярны в интернете.
Среди них не только типичные схемы выманивания денег через куплю-продажу, но и манипуляция здоровьем и жизнью близких.
Как ни странно, однако, в Украине мошенники работают не только через интернет, но и лично похищая средства людей. Примером такой аферы является продажа вещей лично, то есть “из рук в руки”.
Незнакомый человек стремится проникнуть к тебе домой и предлагает купить дешевые товары, пытаясь таким образом узнать, где ты хранишь свои сбережения.
Департамент киберполиции Национальной полиции
Как противодействовать такому мошенничеству:
Если к тебе приходят люди, говорящие о денежной реформе и пытающиеся обменять твои старые купюры на новые — это точно мошенники! Они стремятся завладеть твоими денежными средствами.
Департамент киберполиции национальной полиции
Что делать:
Банковские мошенничества
Этот вид мошенничества является едва ли не самым старым, однако до сих пор распространено люди доверяют так называемым “представителям банков” и становятся жертвами краж средств.
Такие звонки от мошенников могут сопровождаться словами: Ваша карта заблокирована, С вашего счета хотят списать деньги, Новые правила во время военного положения и другое.
Такие звонки от мошенников могут сопровождаться словами: Ваша карта заблокирована, С вашего счета хотят списать деньги, Новые правила во время военного положения и другое.
Злоумышленники используют разные способы, чтобы получить доступ к твоим банковским картам.
Неизвестные просят предоставить номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обратной стороне карты, срок её действия или ввести пароль, поступивший по СМС. Однако такие данные работники банка никогда не просят!
Такой вид мошенничества очень опасен, ведь злоумышленники манипулируют здоровьем и жизнью родных людей.
Распознать мошенничество можно по нескольким деталям. Во-первых, такие звонки чаще всего совершаются ночью или ранним утром, пока психика человека очень уязвима, а разум не может все проанализировать.
Мошенники выдают себя близким родственником человека и сообщают, что они попали в беду: ДТП, оказались в полиции и другое. Впоследствии трубку берут псевдо врачи или полицейские, предлагающие за денежное вознаграждение “решить” проблему.
Как не попасть на крючок мошенников:
Сейчас это самая распространенная афера, играющая на беде украинцев. Тебе может прийти уведомление о получении социальных выплат от органов власти или фондов.
Мошенники, действующие по такой схеме, просят предоставить твои анкетные данные, номер и пин-код банковской карты, кодовое слово, трехзначный код на обороте карты и срок её действия.
Помни, что никто не должен знать эти данные! Их не просят даже работники банков.
Помни, что никто не должен знать эти данные! Их не просят даже работники банков.
Узнав эти данные, мошенники получат доступ к твоим средствам.
Что делать в такой ситуации:
Получить ценный подарок, не заплатив за него — привлекательно, да? Однако чаще бесплатный сыр лежит только в мышеловке.
В СМС со словами о выигрыше всегда указан номер, по которому можно узнать подробные условия получения выигрыша. Как правило, незнакомцы просят оплатить лишь скудный процент от суммы выигрыша, а когда ты это сделаешь — перестанут выходить на связь.
Как не попасть в ловушку:
О других популярных мошеннических схемах и способах, как от них уберечься, мы рассказывали тебе раньше.
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