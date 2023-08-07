Твоя безопасность

Поздравляем, ты попал/(-а) в мошенническую схему! Как распознать преступника и противодействовать ему

Виктория Мельник, редактор сайта 07 августа 2023, 07:30
шахрайства в Україні
Фото: Pexels

Больше новостей
як прискорити метаболізм
Баланс соблюдай — проблем с пищеварением не знай: советы диетолога, как ускорить метаболизм
сирники від Аніти Луценко
Быстрый и полезный завтрак за 10 минут: диетические сырники от Аниты Луценко
Модульні будинки у ЛЬвові
Для тех, кто потерял все из-за войны: во Львове адаптировали дом для людей с инвалидностью
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Смотреть больше

Материалы по теме

Модульні будинки у ЛЬвові
Для тех, кто потерял все из-за войны: во Львове адаптировали дом для людей с инвалидностью
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Котики ЗСУ
Несокрушимые духом и нежные внутри. Наши котики ВСУ радуют украинцев смешными видео в соцсети
Что будет если не встать на военный учет
Лучше не рисковать? Что будет, если не встать на военный учет

Видео
0:03:08
Модульні будинки у ЛЬвові

Для тех, кто потерял все из-за войны: во Львове адаптировали дом для людей с инвалидностью
0:03:15
Котики ЗСУ
Несокрушимые духом и нежные внутри. Наши котики ВСУ радуют украинцев смешными видео в соцсети
0:01:24
Саміт у Джидді
Второй день саммита в Джидде: первые договоренности и что уже известно
0:03:17
Донецкая область
Готовы выдержать все: как выживают люди на линии огня в Донецкой области
0:05:47
Зібрали 15 млн для Азову — як спрацював унікальний збір
Хотели пять, а вышло уже 15 млн! Как волонтеры смогли собрать такую сумму для бригады Азов
0:00:00
День Повітряних сил України: як військові захищають небо
Как будто атланты держат наше небо! День Воздушных сил Украины: рассказываем о подвигах летчиков
0:03:28
Суши бар в честь бойца
Мама с братом воплотили его мечту: как в Черкассах открылся суши-бар в честь воина Мариуполя
Літак
Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:03:35
32 окрема
Ремонтируют танки прямо на передовой: золотые руки бойцов 32-й отдельной механизированной бригады спасают машины
Больше видео
Что будет если не встать на военный учет
Читать дальше
Лучше не рисковать? Что будет, если не встать на военный учет

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь