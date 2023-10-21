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Замість грошей — відмовки: Олена-Крістіна Лебідь викрила нахабну фінансову аферу з кредитам для ВПО

Даніела Долотова, журналістка сайту 21 Жовтня 2023, 19:00
фінансова афера
Фото: Pexels

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