Замість грошей — відмовки: Олена-Крістіна Лебідь викрила нахабну фінансову аферу з кредитам для ВПО

Через повномасштабну війну чимало українців лишилось без своїх домівок. Багато хто тікав від бойових дій похапцем та не встигав захопити з собою навіть найбільш необхідне, тому на новому місці часом люди опинялись у скрутному становищі.

І поки одні громадяни намагались їм допомогти, інші вже планували афери та шукали способи, як нажитись на горі. Про одну з таких шахрайських схем розповіла ведуча проекту Аферисти в сітях на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

Фінансова афера з кредитами

До ведучої звернулась жертва афери Лариса, яка й розповіла про те, як працює шахрайська схема. Жінка вимушено покинула свій дім, постійно просити допомоги в знайомих вона не хотіла. Тому вирішила на певний час взяти кредит у розмірі 50 тисяч гривень.

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Але цей кредит з підвохом… Запам’ятовуйте деталі афери, аби одразу її розпізнати й не потрапити на гачок “кредитних аферистів”, — говорить Олена-Крістіна Лебідь.

Тож афера починається з розсилки інформації в Telegram-каналах про контору, яка займається кредитуванням. Пропонують там вигідні умови з 12% річних та не просять натомість довідку про доходи.

Коли вже людина приходить в так званий офіс, аферисти говорять про свою єдину обов’язкову умову видачі кредиту — відсотки потрібно сплатити одразу, а вже потім отримаєш гроші на картку. Саме цей момент має одразу насторожити, адже жоден банк не має такої вимоги.

Якщо жертва афери погоджується виплатити суму, то з нею підписують контракт та говорять, що кошти надійдуть на рахунок протягом двох днів. Однак цього не станеться. Адже в паперах, які підписує представник контори з жертвою, йдеться, що сторони звільняються від відповідальності, якщо щось станеться. Тобто аферисти умовно чисті перед законом, бо в них форс-мажор.

— Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, повені, бурі, землетруси або військові дії, — йдеться в паперах.

Тож коли людина за кілька днів не отримає переказ та вирішить прийти в офіс знову, то її в найкращому випадку будуть годувати обіцянками. У найгіршому — її виштовхнуть на вулицю охоронці. І правоохоронці не зможуть ніяк допомогти. Адже контракт та розмиті умови в ньому звільняють аферистів від відповідальності.

Тому якщо тебе просять заплатити одразу відсотки, чи підписати контракт без детального його вивчення, або ж ти просто відчуваєш, що щось йде неправильно, то краще ще трохи подумати та перевірити, чи не намагаються тебе опрацювати аферисти.

Також раніше ми ділились порадами від НБУ, як не потрапити на гачок шахраїв.

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