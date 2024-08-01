Война, которую развязала Россия, направлена ​​на полное уничтожение украинской нации. Поэтому оккупанты систематически и планомерно прибегают к террору мирного населения. В частности, жертвами российских атак часто становятся дети!

В ГСЧС предупредили об опасных находках, которые могут заинтересовать детей и стоить им в жизни. Речь идет о так называемых взрывных мячах, которыми Россия обстреливает украинскую землю.

Что известно о взрывных “мячиках” и как они выглядят, рассказываем дальше в материале.

Как выглядят шариковые осколочные авиабомбы: предупреждение ГСЧС

В ГСЧС сообщили о новой опасности, которую можно найти на земле. Это шариковые осколочные авиабомбы ШОАБ-0,5.

— Одна кассета РБК-500 содержит 565 таких “мячиков” массой 400 г каждый. Россия использует такие авиабомбы для обстрелов нашей территории.

У них — большая зона поражения: когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Так что от любого прикосновения они могут разорваться.

Взрывные “мячики” для детей! РФ атакует опасными авиабомбами — как их распознать / 3 Фотографии

Опасность заключается в том, что эти авиабомбы похожи на небольшие мячики и имеют серебристый цвет, поэтому могут заинтересовать детей, — написали в ГСЧС.

Работники ГСЧС также подчеркнули, чтобы родители проинформировали детей об опасности и напомнили, что делать, если нашел взрывоопасный предмет:

не подходи к находке;

не трогай предмет;

сразу звони в 101.

В нашем другом материале ты найдешь комикс для детей младшего возраста, который подробно объясняет правила минной безопасности.

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