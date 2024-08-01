Взрывные “мячики” для детей! РФ атакует опасными авиабомбами — как их распознать

Война, которую развязала Россия, направлена на полное уничтожение украинской нации. Поэтому оккупанты систематически и планомерно прибегают к террору мирного населения. В частности, жертвами российских атак часто становятся дети!
В ГСЧС предупредили об опасных находках, которые могут заинтересовать детей и стоить им в жизни. Речь идет о так называемых взрывных мячах, которыми Россия обстреливает украинскую землю.
Что известно о взрывных “мячиках” и как они выглядят, рассказываем дальше в материале.
В ГСЧС сообщили о новой опасности, которую можно найти на земле. Это шариковые осколочные авиабомбы ШОАБ-0,5.
— Одна кассета РБК-500 содержит 565 таких “мячиков” массой 400 г каждый. Россия использует такие авиабомбы для обстрелов нашей территории.
У них — большая зона поражения: когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Так что от любого прикосновения они могут разорваться.
У них — большая зона поражения: когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Так что от любого прикосновения они могут разорваться.
Опасность заключается в том, что эти авиабомбы похожи на небольшие мячики и имеют серебристый цвет, поэтому могут заинтересовать детей, — написали в ГСЧС.
Работники ГСЧС также подчеркнули, чтобы родители проинформировали детей об опасности и напомнили, что делать, если нашел взрывоопасный предмет:
В нашем другом материале ты найдешь комикс для детей младшего возраста, который подробно объясняет правила минной безопасности.
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