Вибухові “мʼячики” для дітей! РФ атакує небезпечними авіабомбами — як їх розпізнати

Війна, яку розвʼязала Росія, націлена на повне знищення української нації. Тож окупанти систематично та планомірно вдаються до терору мирного населення. Зокрема, жертвами російських атак часто стають діти!
У ДСНС попередили про небезпечні знахідки, які можуть зацікавити дітей та коштувати їм життя. Йдеться про так звані вибухові кульки, якими Росія обстрілює українську землю.
Що відомо про “вибухові” мʼячики і як вони виглядають, розповідаємо далі у матеріалі.
У ДСНС повідомили про нову небезпеку, яку можна знайти на землі. Це — кулькові уламкові авіабомби ШОАБ-0,5.
— Одна касета РБК-500 містить 565 таких “кульок” масою 400 г кожна. Росія використовує такі авіабомби для обстрілу нашої території.
Вони мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися.
Вони мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися.
Небезпека полягає у тому, що ці авіабомби схожі на невеликі мʼячики та мають сріблястий колір, тож можуть привертати увагу малечі, — написали в ДСНС.
Надзвичайники також наголосили, аби батьки поінформували дітей про небезпеку та нагадали, що робити, якщо найшов (-ла) вибухонебезпечний предмет:
В нашому іншому матеріалі ти знайдеш комікс для дітей молодшого віку, який детально пояснює правила мінної безпеки.
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