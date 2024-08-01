Війна, яку розвʼязала Росія, націлена на повне знищення української нації. Тож окупанти систематично та планомірно вдаються до терору мирного населення. Зокрема, жертвами російських атак часто стають діти!

У ДСНС попередили про небезпечні знахідки, які можуть зацікавити дітей та коштувати їм життя. Йдеться про так звані вибухові кульки, якими Росія обстрілює українську землю.

Що відомо про “вибухові” мʼячики і як вони виглядають, розповідаємо далі у матеріалі.

Кулькові уламкові авіабомби: який вигляд мають

У ДСНС повідомили про нову небезпеку, яку можна знайти на землі. Це — кулькові уламкові авіабомби ШОАБ-0,5.

— Одна касета РБК-500 містить 565 таких “кульок” масою 400 г кожна. Росія використовує такі авіабомби для обстрілу нашої території.

Вони мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися.

Вибухові “мʼячики” для дітей! РФ атакує небезпечними авіабомбами — як їх розпізнати / 3 Фотографії

Небезпека полягає у тому, що ці авіабомби схожі на невеликі мʼячики та мають сріблястий колір, тож можуть привертати увагу малечі, — написали в ДСНС.

Надзвичайники також наголосили, аби батьки поінформували дітей про небезпеку та нагадали, що робити, якщо найшов (-ла) вибухонебезпечний предмет:

не підходь до знахідки;

не чіпай предмет;

одразу телефонуй у 101.

В нашому іншому матеріалі ти знайдеш комікс для дітей молодшого віку, який детально пояснює правила мінної безпеки.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.