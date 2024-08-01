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Вибухові “мʼячики” для дітей! РФ атакує небезпечними авіабомбами — як їх розпізнати

Вікторія Мельник, журналістка сайту 01 Серпня 2024, 18:00
кулькові уламкові авіабомби
Фото: Pexels

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Вибухові “мʼячики” для дітей! РФ атакує небезпечними авіабомбами — як їх розпізнати
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