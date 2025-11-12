Как хранить лекарства при отключениях электроэнергии: советы специалистов

Периодические отключения электроэнергии могут создавать серьезные риски для тех, кто хранит дома лекарства, требующие определенного температурного режима — например, инсулин или антибиотики.

Эксперты советуют заранее продумать, как правильно хранить лекарства во время блэкаутов, чтобы не потерять их эффективность. Об этом пишет Центр общественного здоровья.

Как хранить лекарства дома

Прежде всего стоит провести ревизию домашней аптечки — проверить сроки годности и инструкции. Если на упаковке указано комнатная температура, это означает, что препарат можно держать при +15…+25°C.

Лекарства, которые нужно хранить в прохладном месте, лучше держать при +8…+15°C и невысокой влажности.

Препараты, для которых важен температурный режим +2…+8°C (например, инсулин или некоторые вакцины), необходимо хранить в холодильнике — желательно на средней полке, подальше от морозильной камеры.

Как действовать во время отключений света

Специалисты советуют иметь под рукой сумку-холодильник или термоконтейнер с аккумуляторами холода — это поможет поддерживать нужную температуру до 10 часов.

Важно не допускать прямого контакта лекарств с замороженными элементами, чтобы избежать переохлаждения или замерзания препарата.

Не следует замораживать лекарственные средства — это может разрушить действующее вещество или сделать препарат неэффективным. Также стоит следить за графиком отключений, чтобы вовремя перезамораживать аккумуляторы холода.

Как хранят лекарства в аптеках и больницах

В медицинских учреждениях и аптеках для этого используют резервные источники питания — генераторы или аккумуляторные системы, которые обеспечивают бесперебойную работу холодильного оборудования.

Также действуют специальные процедуры контроля температуры во время чрезвычайных ситуаций, чтобы гарантировать сохранение качества препаратов.

Специалисты подчеркивают: готовиться лучше заранее — проверить запасы, знать свой график отключений и правильно организовать хранение. Это поможет избежать потерь и рисков для здоровья.

