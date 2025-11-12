Як зберігати ліки під час відключень електроенергії: поради фахівців

Періодичні відключення електроенергії можуть створювати серйозні ризики для тих, хто зберігає вдома ліки, що потребують певного температурного режиму — зокрема інсулін чи антибіотики.

Експерти радять заздалегідь продумати, як правильно зберігати ліки під час блекаутів, щоб не втратити їхню ефективність. Про це пише Центр громадського здоров’я.

Як зберігати ліки вдома

Передусім варто провести ревізію домашньої аптечки — перевірити терміни придатності та інструкції. Якщо на упаковці вказано кімнатна температура, це означає, що препарат можна тримати при +15…+25°C.

Ліки, які мають зберігатися в прохолодному місці, краще тримати при +8…+15°C і невисокій вологості.

Препарати, для яких важливий температурний режим +2…+8°C (як-от інсулін чи деякі вакцини), потрібно зберігати у холодильнику — бажано на середній полиці, подалі від морозильної камери.

Як діяти під час відключень світла

Фахівці радять мати під рукою сумку-холодильник або термоконтейнер із акумуляторами холоду — це допоможе підтримувати потрібну температуру до 10 годин.

Важливо не допускати прямого контакту ліків із замороженими елементами, щоб уникнути переохолодження або замерзання препарату.

Не можна заморожувати лікарські засоби — це може зруйнувати діючу речовину або зробити препарат неефективним. Також варто стежити за графіком відключень, щоб завчасно перезаморожувати акумулятори холоду.

Як зберігають ліки в аптеках і лікарнях

У медичних закладах і аптеках для цього використовують резервні джерела живлення — генератори або системи з акумуляторами, які забезпечують безперебійну роботу холодильного обладнання.

Також діють спеціальні процедури контролю температури під час надзвичайних ситуацій, щоб гарантувати збереження якості препаратів.

Фахівці наголошують, що підготуватися краще завчасно — перевірити запаси, знати свій графік відключень і правильно організувати зберігання. Це допоможе уникнути втрат і ризиків для здоров’я.

