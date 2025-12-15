Можно ли открыть лифт без света — что делать, если застрял

Почти во всех регионах Украины действуют стабилизационные отключения электроэнергии после ударов по энергосистеме. Однако иногда свет выключают не по графику. Наверное, многим приходилось застревать в лифте из-за этого.

Если с тобой так и случилось, и сейчас тебе нужно открыть лифт без света, попробуем помочь и рассказать, как открыть дверь безопасным способом.

Что делать, если застрял в лифте

Для некоторых застрять в лифте является самым большим страхом! Так что действовать нужно быстро. Если ты застрял (-а) в лифте еще и без света, первое, что нужно сделать — включи фонарик на телефоне, и на панели лифта вызови диспетчера.

Сообщи ему о ситуации. Или напиши в чат дома и попроси помощи у соседей — возможно, они не только вызовут лифтера, но и смогут открыть дверь лифта.

Вообще, самостоятельно открывать дверь лифта нежелательно. Ведь он может застрять на высоте между этажами. Самостоятельное открытие лифта может привести к его поломке или травмам.

Также не следует нажимать на все остальные кнопки. Но если тебе нужно срочно выйти, ты можешь предпринять такие действия:

Сначала сними лишнюю одежду и сумки. Успокойся и не паникуй. Убедись, что вызвал (-а) аварийщиков или сообщил (-а) о ситуации соседям. Если ты внутри лифта, не стоит пытаться его открыть. Это очень опасно. В некоторых лифтах есть аварийное открытие двери или специальная кнопка. Попробуй на пять секунд зажать кнопку открывания двери. Если кабина трясется, нельзя открывать лифт самостоятельно. Если у тебя есть инструмент, который можно вставить в отверстие над дверью сверху, сделай это, чтобы активировать механический затвор. Для аварийного открытия лифтов иногда есть отверстие сбоку двери.

Нужно упереться в стык дверей и попытаться их раздвинуть. Если лифт остановился между этажами, лучше не выходить. Ведь система может резко активироваться, и лифт поедет.

Напоминаем: эти действия можно делать самостоятельно только в случае, если лифт не двигается и аварийные бригады едут очень долго. Однако самый лучший вариант это дождаться приезда лифтеров

Если открыть дверь не выходит, аварийная служба не приезжает, и из соседей помочь никто не может — стоит вызвать 101.

Помни, лучше не пользоваться лифтами во время возможных или точных отключений электроэнергии, даже если свет пока еще есть.

Вообще можно договориться с соседями и поставить в лифте бокс первой потребности — с водой, лекарствами, едой длительного хранения, фонариком, салфетками и мусорными пакетами. Так ожидать приезда аварийщиков будет легче.

