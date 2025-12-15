Чи можна відкрити ліфт без світла — що робити, якщо застрягли

Майже в усіх регіонах Україні діють стабілізаційні відключення електроенергії після ударів по енергосистемі. Однак інколи світло вимикають не за графіком. Певно, багато кому доводилося застрягати в ліфті через це.

Якщо з тобою так і трапилося, і нині тобі потрібно відкрити ліфт без світла, спробуємо тобі допомогти й розказати, як відкрити двері безпечним способом.

Що робити, якщо застряг у ліфті

Для декого застрягнути в ліфті є найбільшим страхом! Тож діяти потрібно швидко. Якщо ти застряг (-ла) в ліфті ще й без світла, найперше, що потрібно зробити — увімкни ліхтарик на телефоні, і на панелі ліфта виклич диспетчера.

Повідом його про ситуацію. Або ж напиши у чат будинку і попроси допомоги у сусідів — можливо, вони не лише викличуть ліфтера, а й зможуть відкрити двері ліфта.

Узагалі, самостійно відкривати двері ліфта небажано. Адже він може застрягти на висоті між поверхами. Самостійне відкриття ліфта може призвести до його поломки чи до травмувань.

Також не варто натискати на всі інші кнопки. Але якщо тобі потрібно терміново вийти, ти можеш вдатися до таких дій:

Спершу зніми зайвий одяг та сумки. Заспокойся та не панікуй. Переконайся, що викликав (-ла) аварійників чи повідомив (-ла) про ситуацію сусідів. Якщо ти всередині ліфта, не варто намагатися його відкрити. Це дуже небезпечно. У деяких ліфтів є аварійне відкриття дверей чи спеціальна кнопка. Спробуй на п’ять секунд затиснути кнопку відкриття дверей. Якщо кабіна трясеться, у жодному разі не можна відкривати ліфт самостійно. Якщо в тебе з собою є інструмент, який можна вставити в отвір над дверима згори, зроби це, щоб активувати механічний затвор. Для аварійного відкриття ліфтів інколи є отвір збоку дверей.

Потрібно впертися у стик дверей і спробувати їх розсунути. Якщо ліфт зупинився між поверхами, краще не виходити. Адже система може різко активуватися і ліфт поїде.

Нагадуємо: ці дії можна робити самостійно лише у випадку, якщо ліфт не рухається й аварійні бригади їдуть дуже довго. Проте найкращий варіант це дочекатися приїзду ліфтерів.

Якщо відкрити двері не виходить, аварійна служба не приїздить, і з сусідів допомогти ніхто не може — варто викликати 101.

Пам’ятай, краще не користуватися ліфтами у час можливих чи точних відключень електроенергії, навіть якщо світло поки є.

Узагалі можна домовитися з сусідами та поставити у ліфті бокс першої потреби — з водою, ліками, їжею тривалого зберігання, ліхтариком, серветками та сміттєвими пакетами. Так очікувати на приїзд аварійників буде легше.

