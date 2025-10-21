Как уберечься от пожара через электрообогреватель: советы и запреты

С наступлением холодов электрообогреватели становятся незаменимыми, но неправильное использование может привести к пожару. Читай в материале, как уберечь себя от внезапного пожара из-за обогревателя.

Проверка обогревателя и правила его размещения: на что следует обратить внимание

Перед началом использования осмотри обогреватель: шнур и корпус не должны иметь повреждений или трещин. Ознакомься с инструкцией производителя — там указана мощность прибора, которая не должна превышать нагрузки сети. Если проводка старая, использовать электрообогреватель не желательно, а в это время следует обратиться к электрику.

Устанавливать обогреватель необходимо на ровной, прочной поверхности, подальше от легковоспламеняющихся материалов. Также следует избегать влажных помещений и не ставить его под розетками или у распределителей.

Запреты в использовании и рекомендации по применению обогревателя

Категорически не используй неисправный прибор, не суши на нем вещи — это прямой путь к пожару. Во избежание перегрузки не подключайте несколько мощных устройств к одной розетке. В случае дыма или огня: выключи из розетки или щитка и вызови 101.

Обогреватели, как утюги или плиты — пожароопасны, поэтому не оставляй их без присмотра. Выключай все приборы из розетки перед сном или выходом из дома, ведь никогда не знаешь, что может произойти с техникой. Регулярно проверяй исправность удлинителей.

