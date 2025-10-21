Як вберегтися від пожежі через електрообігрівач: поради та заборони

З настанням холодів електрообігрівачі стають незамінними, але неправильне використання може призвести до пожеж. Читай у матеріалі, як вберегти себе від раптової пожежі через обігрівач.

Перевірка обігрівача та правила його розміщення: на що слід звернути увагу

Перед початком використання оглянь обігрівач: шнур і корпус не повинні мати пошкоджень чи тріщин. Ознайомся з інструкцією виробника — там вказана потужність приладу, яка не має перевищувати навантаження мережі. Якщо проводка стара, використовувати електрообігрівач не бажано, а водночас слід звернутися до електрика.

Встановлювати обігрівач необхідно на рівній, міцній поверхні, подалі від легкозаймистих матеріалів. Також варто уникати вологих приміщень та не ставити його під розетками чи біля розподільників.

Читати на тему Чи буде опалення: в яких містах є загроза зриву сезону У кількох містах України є найвищі ризики для опалювального сезону.

Заборони у використанні та рекомендації щодо застосування обігрівача

Категорично не використовуй несправний прилад, не суши на ньому речі — це пряма дорога до пожежі. Не підключай кілька потужних пристроїв до однієї розетки, щоб уникнути перевантаження. У разі диму чи вогню: вимкни з розетки або щитка та виклич 101.

Обігрівачі, як і праски чи плити — пожежонебезпечні, тож не залишай їх без нагляду. Вимикай всі прилади з розетки перед сном чи виходом з дому, адже ніколи не знаєш, що може статися з технікою. Регулярно перевіряй справність подовжувачів.

Зовсім скоро в Україні почнеться опалювальний сезон 2025-2026 — читай у матеріалі, коли це буде та як довго чекати до тепла в батареях.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!