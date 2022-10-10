Карта взрывов онлайн: где слышны взрывы в Украине

Сегодня утром, 10 октября, Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине.

Кроме сильнейших взрывов в Киеве, сообщают также о взрывах в Днепре, Житомире, Тернополе и других городах. Смотри карту взрывов онлайн в Украине в нашем материале.

Карта взрывов онлайн

На карте изображены взрывы, которые обозначены красными кружками. Именно в этих местах власти разных регионов сообщают о взрывах.

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Сегодня взрывы были слышны в разных регионах Украины. Например, мэр Днепра Борис Филатов подтвердил информацию о массированных атаках на город.

Городские СМИ опубликовали видео дыма в пригороде и самом Днепре.

Взрывы также были слышны в Житомире, Тернополе, Киеве, Ивано-Франковске и др.

В Ивано-Франковской области были нанесены удары по объектам критической инфраструктуры.

В Хмельницкой области, по словам главы военной администрации Сергея Гамалия, работает система ПВО. Также ПВО работает в Киевской области.

По последним данным, в результате ракетного удара по Киеву погибли пять человек, еще 51 человек получил ранение.

ПВО сработала и во Львовской области. СМИ сообщают, что взрывы были слышны и в самом областном центре, а в некоторых районах города пропал свет.

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил про удар по объекту энергетической инфраструктуры.

В некоторых районах Харькова сейчас нет света и водоснабжения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что этими ударами Россия повредила 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, Россия выпустила этим утром по меньшей мере 83 ракеты. 43 из них сбили украинские силы ПВО.

Ранее мы рассказывали про взрывы в Киеве сегодня, 10 октября 2022 года.

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