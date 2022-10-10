Карта взрывов онлайн: где слышны взрывы в Украине

Сегодня утром, 10 октября, Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине.
Кроме сильнейших взрывов в Киеве, сообщают также о взрывах в Днепре, Житомире, Тернополе и других городах. Смотри карту взрывов онлайн в Украине в нашем материале.
На карте изображены взрывы, которые обозначены красными кружками. Именно в этих местах власти разных регионов сообщают о взрывах.
Сегодня взрывы были слышны в разных регионах Украины. Например, мэр Днепра Борис Филатов подтвердил информацию о массированных атаках на город.
Городские СМИ опубликовали видео дыма в пригороде и самом Днепре.
Взрывы также были слышны в Житомире, Тернополе, Киеве, Ивано-Франковске и др.
В Ивано-Франковской области были нанесены удары по объектам критической инфраструктуры.
В Ивано-Франковской области были нанесены удары по объектам критической инфраструктуры.
В Хмельницкой области, по словам главы военной администрации Сергея Гамалия, работает система ПВО. Также ПВО работает в Киевской области.
По последним данным, в результате ракетного удара по Киеву погибли пять человек, еще 51 человек получил ранение.
ПВО сработала и во Львовской области. СМИ сообщают, что взрывы были слышны и в самом областном центре, а в некоторых районах города пропал свет.
Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил про удар по объекту энергетической инфраструктуры.
В некоторых районах Харькова сейчас нет света и водоснабжения.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что этими ударами Россия повредила 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве.
По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, Россия выпустила этим утром по меньшей мере 83 ракеты. 43 из них сбили украинские силы ПВО.
По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, Россия выпустила этим утром по меньшей мере 83 ракеты. 43 из них сбили украинские силы ПВО.
Ранее мы рассказывали про взрывы в Киеве сегодня, 10 октября 2022 года.
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