Карта вибухів онлайн: де чути вибухи в Україні

Сьогодні вранці, 10 жовтня, Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні.
Крім сильних вибухів у Києві, повідомляють також про вибухи у Дніпрі, Житомирі, Тернополі та інших містах.
Дивись мапу вибухів онлайн в Україні в нашому матеріалі.
На карті зображені вибухи, які позначені червоними колами. Саме в цих місцях влада різних регіонів повідомляє про вибухи.
Сьогодні вибухи лунали у різних регіонах України. Наприклад, мер Дніпра Борис Філатов підтвердив інформацію про масовані атаки на місто.
Міські ЗМІ опублікували відео диму в передмісті та самому Дніпрі.
Вибухи також чули у Житомирі, Тернополі, Києві, Івано-Франківську та ін. В Івано-Франківській області було завдано ударів по об’єктах критичної інфраструктури.
На Хмельниччині, за словами голови військової адміністрації Сергія Гамалія, працює система ППО.
На Хмельниччині, за словами голови військової адміністрації Сергія Гамалія, працює система ППО.
Також ППО працює у Київській області. За останніми даними, внаслідок ракетної атаки у Києві загинули п’ять людей, ще 51 зазнав поранення.
ППО спрацювала і у Львівській області. ЗМІ повідомляють, що вибухи чули і в самому обласному центрі, а в деяких районах міста зникло світло.
Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив про удар по об’єкту енергетичної інфраструктури.
У деяких районах Харкова зараз немає світла та водопостачання.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що цими ударами Росія пошкодила 11 важливих інфраструктурних об’єктів у восьми регіонах країни та в Києві.
За словами заступниці мінстра оборони Ганни Маляр, Росія випустила цим ранком щонайменше 83 ракети. 43 з них збили українські сили ППО.
За словами заступниці мінстра оборони Ганни Маляр, Росія випустила цим ранком щонайменше 83 ракети. 43 з них збили українські сили ППО.
Раніше ми розповідали про вибухи у Києві сьогодні, 10 жовтня 2022 року.
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Головне фото: ДСНС/Telegram