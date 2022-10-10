Карта вибухів онлайн: де чути вибухи в Україні

Сьогодні вранці, 10 жовтня, Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні.

Крім сильних вибухів у Києві, повідомляють також про вибухи у Дніпрі, Житомирі, Тернополі та інших містах.

Дивись мапу вибухів онлайн в Україні в нашому матеріалі.

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Карта вибухів онлайн

На карті зображені вибухи, які позначені червоними колами. Саме в цих місцях влада різних регіонів повідомляє про вибухи.

Сьогодні вибухи лунали у різних регіонах України. Наприклад, мер Дніпра Борис Філатов підтвердив інформацію про масовані атаки на місто.

Міські ЗМІ опублікували відео диму в передмісті та самому Дніпрі.

Вибухи також чули у Житомирі, Тернополі, Києві, Івано-Франківську та ін. В Івано-Франківській області було завдано ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

На Хмельниччині, за словами голови військової адміністрації Сергія Гамалія, працює система ППО.

Також ППО працює у Київській області. За останніми даними, внаслідок ракетної атаки у Києві загинули п’ять людей, ще 51 зазнав поранення.

ППО спрацювала і у Львівській області. ЗМІ повідомляють, що вибухи чули і в самому обласному центрі, а в деяких районах міста зникло світло.

Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив про удар по об’єкту енергетичної інфраструктури.

У деяких районах Харкова зараз немає світла та водопостачання.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що цими ударами Росія пошкодила 11 важливих інфраструктурних об’єктів у восьми регіонах країни та в Києві.

За словами заступниці мінстра оборони Ганни Маляр, Росія випустила цим ранком щонайменше 83 ракети. 43 з них збили українські сили ППО.

Раніше ми розповідали про вибухи у Києві сьогодні, 10 жовтня 2022 року.

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Головне фото: ДСНС/Telegram