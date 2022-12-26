Твоя безопасность

Мошенничество в Польше: новая схема аферистов с использованием PESEL

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 декабря 2022, 16:00
Шахрайство з номерами PESEL у Польщі: що треба знати
Фото: Pexels

Больше новостей
Як війна впливає на здоров'я зубів - пояснює стоматолог
От страха зубы правда дрожат? Стоматолог о влиянии стресса на здоровье зубов и что с этим делать
ідеї упаковки подарунків на новий рік
Чтобы случилось кое-что сказочное! Как упаковать подарки на Новый год самостоятельно
допомога ВПО
Заявки на ежемесячные выплаты для ВПЛ продлили — кто получит и как это оформить в Дії
Нетримання сечі у жінок: причини, діагностика та лікування
Не стесняйся идти к врачу: причины и лечение недержания мочи
Смотреть больше

Материалы по теме

нова схема шахрайства
Обещают стабильную связь, но забирают спокойствие и деньги: как выглядит новая схема мошенничества
Польща
Как получить рабочую визу в Польшу: полный список документов
Як працюватимуть магазини в Польщі на Різдво: скорочений графік та вихідні
Как будут работать магазины на Рождество в Польше: выходные и сокращенные дни
Выплаты беженцам в Польше
Платное проживание и обязательный PESEL: новые правила для украинских беженцев в Польше

Видео
0:08:13
Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на Південному напрямку

Полная деоккупация Николаевской области уже близко! Гуменюк рассказала о ситуации на Южном направлении
0:03:20
хостел на Закарпатті
Социальный хостел для переселенцев! Закарпатье принимает тех, кто бежит от обстрелов РФ
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 26 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Комендантский час на Новый год
Как будем отмечать: что известно о комендантском часе в новогоднюю ночь
0:00:26
Запорізька область сьогодні: обстріл Магдалинівки та Степного
Разрушенная гимназия, десятки домов и раненые дети — российские военные продолжают терроризировать Запорожскую область
0:04:02
Різдво
Франковская область: вековые традиции празднования Рождества — от коляды до традиционных блюд
0:04:47
Історія захисників Маріуполя
Одному Богу известно, как мы там выжили! Удивительная история защитников Мариуполя, которые два месяца жили под землей
Додому повернулися кілька захисників острова Зміїний
После девяти месяцев плена! Домой вернулись несколько защитников острова Змеиный
0:04:41
Діти Охматдиту
От британских сердечек – украинским! Кто подарил рождественское чудо деткам Охматдета
0:04:45
Ситуація на кордоні з Білоруссю 25.12.2022
Беларусь перебрасывает батальоны на границу с Украиной? Что происходит на Северном направлении
Больше видео
допомога ВПО
Читать дальше
Заявки на ежемесячные выплаты для ВПЛ продлили — кто получит и как это оформить в Дії
Мінцифра запускає безкоштовний курс криптограмотності
Читать дальше
Криптограмотность для каждого! Как пройти бесплатный курс по изучению рынка криптоактивов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь