Мошенничество в Польше: новая схема аферистов с использованием PESEL

Мошенники всегда находили способы обмануть людей. Во время войны многие украинцы стали попадать в ловушки мошеннических схем с денежными выплатами, сборами на ВСУ или гуманитарной помощью.

Но мошенничество — проблема не только Украины. В последнее время в Польше активизировалась схема мошенничества с номерами PESEL. Эксперт сайта ChronPESEL.pl Барталомей Дрозд рассказал об этом изданию Nasha Polsha.

Что такое PESEL

PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) — это номер общей системы электронного учета населения. То есть, это цифровой символ, присвоенный физическому лицу и позволяющий идентифицировать его.

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PESEL содержит 11 цифр с информацией про дату рождения человека, его пол, порядковый номер и контрольный номер. Можно сравнить его с украинским идентификационным кодом.

Украинские беженцы, выехавшие в Польшу, тоже должны получить этот номер в течение 30 дней.

Мошенничество с номерами PESEL: что нужно знать

Мошенники в Польше звонят людям и представляются работниками банков, поставщиками электроэнергии или интернет-провайдерами и просят предоставить номер PESEL.

Согласно исследованию ChronPESEL.pl и Реестра государственного долга, 27% опрошенных поляков и украинцев в Польше предоставляют свои данные. Они даже не задумываются, что это может быть афера. Но их данные активно используют мошенники.

— Отсутствие осторожности в таких ситуациях может привести к требованию денег или иному использованию наших данных.

К нам может прийти запрос на оплату дорогостоящего электронного оборудования, интернет-контракта или непогашенных платежей по кредиту, — говорит Бартломей Дрозд.

Эксперт советует в таком случае всегда обращаться в то учреждение, из которого человек якобы получил звонок. То, что мошенник представился твоим банком или любым другим, не должно снижать твою бдительность.

Результаты опроса по распространению данных:

87% респондентов в Польше говорят, что всегда проверяют, какими данными делятся;

13% респондентов заявили, что не проверяют, какую информацию передают другим лицам;

меньше всего внимания этому уделяют люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Украинские ВПЛ получают SMS о том, что они могут получить выплаты от Всемирной продовольственной программы или от ООН, а именно более 2000 грн. Однако они не регистрировались на получение пособия. Ранее мы рассказывали, что делать, если получило сообщение от Un WFP.

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