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Шахрайство у Польщі: нова схема аферистів з використанням PESEL

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Грудня 2022, 16:00
Шахрайство з номерами PESEL у Польщі: що треба знати
Фото: Pexels

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