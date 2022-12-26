Шахрайство у Польщі: нова схема аферистів з використанням PESEL

Шахраї завжди знаходили способи обдурити людей. Під час війни багато українців почали потрапляти у пастки шахрайських схем з грошовими виплатами, зборами на ЗСУ чи гуманітарною допомогою.

Але шахрайство — проблема не тільки України. Останнім часом у Польщі активізувалася схема шахрайства з номерами PESEL. Експерт сайту ChronPESEL.pl Барталомей Дрозд розповів про це виданню Nasha Polsha.

Що таке PESEL

PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) — це номер загальної системи електронного обліку населення. Тобто це цифровий символ, призначений фізичній особі для її ідентифікації.

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PESEL налічує 11 цифр та містить інформацію про дату народження людини, її стать, порядковий номер та контрольний номер. Можна порівняти його з українським ідентифікаційним кодом.

Українські біженці, які виїхали в Польщу, теж мають отримати цей номер протягом 30 днів.

Шахрайство з номерами PESEL: що треба знати

Шахраї у Польщі телефонують людям, представляються працівниками банків, постачальниками електроенергії або інтернет-провайдерами та просять надати номер PESEL.

Згідно з дослідженням ChronPESEL.pl і Реєстру державного боргу, 27% опитаних поляків та українців у Польщі надають свої дані. Вони навіть не замислюються, що це може бути афера. Але їхні дані активно використовують шахраї.

— Відсутність обережності у таких ситуаціях може призвести до вимагання грошей або іншого використання наших даних.

До нас може прийде запит на оплату дорогого електронного обладнання, інтернет-контракту або непогашених платежів по кредиту, — каже Бартломей Дрозд.

Експерт радить у такому разі завжди звертатися до тієї установи, з якої людина нібито отримала дзвінок. Те, що шахрай представився твоїм банком чи будь-яким іншим, не має знижувати твою пильність.

Результати опитування щодо поширення даних:

87% респондентів у Польщі кажуть, що завжди перевіряють, якими даними діляться;

13% респондентів заявили, що не перевіряють, яку інформацію передають іншим особам;

найменше уваги цьому приділяють люди віком від 18 до 24 років.

Українські ВПО отримують SMS про те, що вони можуть отримати виплати від Світової продовольчої програми або від ООН, а саме понад 2000 грн. Проте вони не реєструвалися на отримання допомоги. Раніше ми розповідали, що робити, якщо отримав(-ла) повідомлення від Un WFP.

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