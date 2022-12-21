Актуальный вопрос: почему взрываются газовые баллоны — разбираемся

Из-за того, что Россия обстреливает энергосистему нашей страны, многие украинцы остались без света, тепла и воды.
Для того чтобы приготовить еду или подогреть воду, на помощь приходят газовые баллоны и горелки. Но в последнее время они часто взрываются. Это — не случайность.
А последствия таких взрывов очень страшные. Почему взрываются газовые баллоны — читай в материале.
Газ, который устанавливают в квартирах и домах, чаще всего присоединяют к плитам.
Они взрываются из-за небрежного хранения, а также несоблюдения норм безопасности.
Они взрываются из-за небрежного хранения, а также несоблюдения норм безопасности.
Но причин может быть довольно много: от плохо закрытого вентиля до трещин на сосуде.
В этих причинах чаще всего виноваты сами хозяева. Также могут не досмотреть работники центров заправок. Бывает, что неквалифицированный работник заполняет газовый баллон полностью.
Этого делать нельзя, ведь когда сосуд привозят в теплую квартиру, в нем газ расширяется. Последствия тому — разрыв баллона.
В ГСЧС предупреждают о последствиях неправильного использования газовых горелках в многоэтажных домах.
Такими горелками лучше не пользоватся в холодных квартирах, ведь из-за резкого появления тепла газ может вытечь и произойдет взрыв.
Такими горелками лучше не пользоватся в холодных квартирах, ведь из-за резкого появления тепла газ может вытечь и произойдет взрыв.
Лучше всего ее использовать на открытом воздухе или в квартире, где есть вентиляция.
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