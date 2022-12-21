Актуальный вопрос: почему взрываются газовые баллоны — разбираемся

Из-за того, что Россия обстреливает энергосистему нашей страны, многие украинцы остались без света, тепла и воды.

Для того чтобы приготовить еду или подогреть воду, на помощь приходят газовые баллоны и горелки. Но в последнее время они часто взрываются. Это — не случайность.

А последствия таких взрывов очень страшные. Почему взрываются газовые баллоны — читай в материале.

Сейчас также смотрят

Почему взрываются газовые баллоны в жилых помещениях

Газ, который устанавливают в квартирах и домах, чаще всего присоединяют к плитам.

Они взрываются из-за небрежного хранения, а также несоблюдения норм безопасности.

Но причин может быть довольно много: от плохо закрытого вентиля до трещин на сосуде.

От чего взрываются газовые баллоны: главные причины

Плохо закрытый вентиль. Это когда газ вытекает очень низко, покрывая пол. Так как он покидает баллон внизу, то ты можешь не почувствовать запах. Горючее постепенно и незаметно покидает ёмкость и концентрируется в помещении довольно низко, почти у пола. Поэтому хозяева не ощущают его запах. Если при этом появятся искры и электричество, произойдет взрыв. Такое часто бывает в морозную погоду. Взрыв может происходить тогда, когда баллон с газом из улицы приносят в теплую квартиру или дом. Таким образом, происходит резкая температурная метаморфоза: топливо расширяется и выходит из баллона. Далее все происходит так, как в первом пункте. Если баллон ставят возле тепла. Из-за этого в баллоне происходит рост давления газа. В результате возможен взрыв. Если баллон усыпан маленькими трещинами или ржавчиной. Они могут появиться на изделиях из металла. Из трещин может вытекать газ.

В этих причинах чаще всего виноваты сами хозяева. Также могут не досмотреть работники центров заправок. Бывает, что неквалифицированный работник заполняет газовый баллон полностью.

Этого делать нельзя, ведь когда сосуд привозят в теплую квартиру, в нем газ расширяется. Последствия тому — разрыв баллона.

Почему взрываются газовые баллоны: последствия

может быть сильный ущерб имущества;

другие разрушения;

ожоги и травмы;

смерть людей, которые находились в доме.

Туристическая газовая горелка

В ГСЧС предупреждают о последствиях неправильного использования газовых горелках в многоэтажных домах.

Такими горелками лучше не пользоватся в холодных квартирах, ведь из-за резкого появления тепла газ может вытечь и произойдет взрыв.

Лучше всего ее использовать на открытом воздухе или в квартире, где есть вентиляция.

Что нужно приобрести для этой зимы, можешь узнать из нашего экстремального списка необходимых вещей.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!