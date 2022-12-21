Актуальне питання: чому вибухають газові балони — розбираємось

Через те, що Росія обстрілює енергосистему нашої країни, багато українців залишилися без світла, тепла та води.
Для того, щоб приготувати їжу або підігріти воду, на допомогу приходять газові балони та пальники. Але останнім часом вони часто вибухають. Це — не випадковість.
А наслідки таких вибухів дуже страшні. Чому вибухають газові балони — читай у матеріалі.
Газ, який встановлюють у квартирах та будинках, найчастіше приєднують до плит.
Вони вибухають через недбале зберігання і те, що люди не дотримуються норм безпеки.
Вони вибухають через недбале зберігання і те, що люди не дотримуються норм безпеки.
Але причин може бути чимало: від погано закритого вентиля до тріщин на балоні.
У цих причинах найчастіше винні самі господарі. Також можуть не догледіти працівники центрів заправок. Трапляється, що некваліфікований працівник заповнює газовий балон повністю.
Цього робити не можна, адже коли балон привозять до теплої квартири, у ньому газ розширюється. Наслідки — розрив балона.
У ДСНС попереджають про наслідки неправильного використання газових пальників у багатоповерхових будинках.
Такими пальниками краще не користуватись у холодних квартирах, адже через різку появу тепла газ може витекти і станеться вибух.
Такими пальниками краще не користуватись у холодних квартирах, адже через різку появу тепла газ може витекти і станеться вибух.
Найкраще її використовувати на відкритому повітрі або в квартирі, де є вентиляція.
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