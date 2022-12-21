Актуальне питання: чому вибухають газові балони — розбираємось

Через те, що Росія обстрілює енергосистему нашої країни, багато українців залишилися без світла, тепла та води.

Для того, щоб приготувати їжу або підігріти воду, на допомогу приходять газові балони та пальники. Але останнім часом вони часто вибухають. Це — не випадковість.

А наслідки таких вибухів дуже страшні. Чому вибухають газові балони — читай у матеріалі.

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Чому вибухають газові балони у житлових приміщеннях

Газ, який встановлюють у квартирах та будинках, найчастіше приєднують до плит.

Вони вибухають через недбале зберігання і те, що люди не дотримуються норм безпеки.

Але причин може бути чимало: від погано закритого вентиля до тріщин на балоні.

Від чого вибухають газові балони: головні причини

Погано закручений вентиль. Це коли газ витікає дуже низько, покриваючи підлогу. Оскільки він залишається внизу, то ти можеш не відчути запах. Пальне поступово і непомітно залишає ємність і концентрується у приміщенні досить низько, майже на підлозі. Тому господарі не відчувають його запаху. Якщо при цьому з’являться іскри та електрика, станеться вибух. Таке часто буває у морозну погоду.

Вибух може відбуватися тоді, коли балон із газом із вулиці приносять у теплу квартиру чи будинок. Як наслідок, відбувається різка температурна метаморфоза: паливо розширюється і виходить з балона. Далі все відбувається так, як у першому пункті.

Якщо балон ставлять біля тепла. Через це у балоні відбувається зростання тиску газу. Як наслідок, можливий вибух.

Якщо балон усипаний маленькими тріщинами чи іржею. Вони можуть з’явитися на виробах із металу. З тріщин може легко витікати газ.

У цих причинах найчастіше винні самі господарі. Також можуть не догледіти працівники центрів заправок. Трапляється, що некваліфікований працівник заповнює газовий балон повністю.

Цього робити не можна, адже коли балон привозять до теплої квартири, у ньому газ розширюється. Наслідки — розрив балона.

Чому вибухають газові балони: наслідки

може бути сильне пошкодження майна;

інші руйнування;

опіки та травми;

смерть людей, які перебували у домі.

Туристичний газовий пальник

У ДСНС попереджають про наслідки неправильного використання газових пальників у багатоповерхових будинках.

Такими пальниками краще не користуватись у холодних квартирах, адже через різку появу тепла газ може витекти і станеться вибух.

Найкраще її використовувати на відкритому повітрі або в квартирі, де є вентиляція.

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