От сосулек до салютов. Как безопасно отметить Новый год и не попасть в больницу

Мы привыкли, что правила безопасности — это для детей. Но новые реалии могут нести опасность не только от ракетных ударов, но и совсем обыденных вещей. О правилах безопасности во время зимних праздников и о чем стоит позаботиться дома и на улице — рассказываем дальше.
Зима — это время для детских игр в снегу. Но есть вещи, которые могут угрожать твоему здоровью и даже жизни!
Например, сосульки, так опасно свисающие над нашими головами. В ГСЧС традиционно напомнили о правилах безопасности во время зимнего периода.
Помни: летящая с высоты сосулька может травмировать или даже убить человека!
Помни: летящая с высоты сосулька может травмировать или даже убить человека!
Необходимо обходить места формирования ледяных скоплений на крышах домов и сооружений, не подходить к фасадам зданий (особенно на узких улицах), быть внимательным(-ой) и смотреть вверх.
Вообще лед очень опасная штука. Это для коньков очень весело и красиво, а в обычной жизни каждый из нас может пострадать от не посыпанной песком или солью ледовой дорожки. Так что надейся на коммунальщиков, но и сам(-а) позаботься о своей безопасности.
Для зимних прогулок следует выбирать обувь с протектором для лучшего сцепления с поверхностью земли.
Также можно носить сапоги с подошвой из микропористой или другой мягкой основы, но главное — без высоких и шатких каблуков.
Также можно носить сапоги с подошвой из микропористой или другой мягкой основы, но главное — без высоких и шатких каблуков.
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А еще напоминаем: лучше не ходить по льду замерзших водоемов. Даже если тебе кажется, что лед крепкий — ты можешь провалиться под воду. Особенно это актуально сейчас, когда за окном относительно высокая, как для зимы, температура.
Ранее к этому списку еще можно было добавить правила безопасности касательно петард и салютов, которые часто люди запускают в новогоднюю ночь. Но редакция Вікна-новини призывает тебя: во время войны, которую сейчас переживает страна, не стоит использовать пиротехнику на праздники.
Многие люди, пострадавшие от войны, могут по-разному отреагировать на звуки, похожие на взрывы.
Кроме того, в большинстве регионов Украины областные военные администрации запретили использование пиротехники на официальном уровне. В частности это касается Киева и области.
Кроме того, в большинстве регионов Украины областные военные администрации запретили использование пиротехники на официальном уровне. В частности это касается Киева и области.
За нарушение предусмотрена административная ответственность.
Лучше проведи этот праздник тихо дома, в кругу близких тебе людей. Без салютов, фейерверков и прочих громких вещей.
Военное положение остается неизменным и в Новый год. Не забывай о комендантском часе на Новый год — его в регионах оставили неизменным. Так что погулять на улице в новогоднюю ночь не удастся.
Также особое внимание в предпраздничные и новогодние дни следует обратить на сигналы воздушной тревоги, ведь россияне могут воспользоваться моментом и начать масштабные обстрелы Украины и ее мирных городов.
Из-за российских обстрелов объектов критической инфраструктуры, украинцы ежедневно живут по графикам отключений света. И если в светлое время суток это еще можно как-то вытерпеть, то к вечеру ситуация усложняется.
Особенно важно помнить о нескольких правилах безопасного передвижения по городу/селу/населенному пункту вечером.
О других правилах на дороге в темное время суток мы рассказывали тебе подробно в другом материале.
Среди новогодних опасностей существует еще одна, также связанная с отсутствием света: использование генераторов, горелок и других вещей, которые могут помочь по хозяйству. Во время празднований такие вещи становятся опасными: можно забыть или заснуть, так и не выключив свою горелку.
Чтобы праздники прошли тихо и безопасно, читай в нашем материале, как безопасно использовать генератор, баллоны и горелки в квартирах и домах.
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