От сосулек до салютов. Как безопасно отметить Новый год и не попасть в больницу

Мы привыкли, что правила безопасности — это для детей. Но новые реалии могут нести опасность не только от ракетных ударов, но и совсем обыденных вещей. О правилах безопасности во время зимних праздников и о чем стоит позаботиться дома и на улице — рассказываем дальше.

Правила безопасности зимой

Зима — это время для детских игр в снегу. Но есть вещи, которые могут угрожать твоему здоровью и даже жизни!

Как уберечься от сосулек

Например, сосульки, так опасно свисающие над нашими головами. В ГСЧС традиционно напомнили о правилах безопасности во время зимнего периода.

Сейчас также смотрят

Помни: летящая с высоты сосулька может травмировать или даже убить человека!

Необходимо обходить места формирования ледяных скоплений на крышах домов и сооружений, не подходить к фасадам зданий (особенно на узких улицах), быть внимательным(-ой) и смотреть вверх.

Как не поскользнуться зимой

Вообще лед очень опасная штука. Это для коньков очень весело и красиво, а в обычной жизни каждый из нас может пострадать от не посыпанной песком или солью ледовой дорожки. Так что надейся на коммунальщиков, но и сам(-а) позаботься о своей безопасности.

Для зимних прогулок следует выбирать обувь с протектором для лучшего сцепления с поверхностью земли.

Также можно носить сапоги с подошвой из микропористой или другой мягкой основы, но главное — без высоких и шатких каблуков.

Не ходи по льду водоемов!

А еще напоминаем: лучше не ходить по льду замерзших водоемов. Даже если тебе кажется, что лед крепкий — ты можешь провалиться под воду. Особенно это актуально сейчас, когда за окном относительно высокая, как для зимы, температура.

Салюты и петарды на Новый год

Ранее к этому списку еще можно было добавить правила безопасности касательно петард и салютов, которые часто люди запускают в новогоднюю ночь. Но редакция Вікна-новини призывает тебя: во время войны, которую сейчас переживает страна, не стоит использовать пиротехнику на праздники.

Многие люди, пострадавшие от войны, могут по-разному отреагировать на звуки, похожие на взрывы.

Кроме того, в большинстве регионов Украины областные военные администрации запретили использование пиротехники на официальном уровне. В частности это касается Киева и области.

За нарушение предусмотрена административная ответственность.

Лучше проведи этот праздник тихо дома, в кругу близких тебе людей. Без салютов, фейерверков и прочих громких вещей.

Зимние праздники: война edition

Военное положение остается неизменным и в Новый год. Не забывай о комендантском часе на Новый год — его в регионах оставили неизменным. Так что погулять на улице в новогоднюю ночь не удастся.

Также особое внимание в предпраздничные и новогодние дни следует обратить на сигналы воздушной тревоги, ведь россияне могут воспользоваться моментом и начать масштабные обстрелы Украины и ее мирных городов.

Правила на дороге

Из-за российских обстрелов объектов критической инфраструктуры, украинцы ежедневно живут по графикам отключений света. И если в светлое время суток это еще можно как-то вытерпеть, то к вечеру ситуация усложняется.

Особенно важно помнить о нескольких правилах безопасного передвижения по городу/селу/населенному пункту вечером.

Носи на себе одежду со светлоотражающими элементами. Они могут быть как вшитыми, так и продаваться отдельно: ленты, браслеты, брелоки. Переходи дорогу только в предназначенном для этого месте на “зебре”. При передвижении у проезжей части пользуйся фонариком, чтобы водители и другие участники дорожного движения могли тебя заметить. Водителям следует соблюдать ПДД и не ехать быстро в местах, где могут ходить пешеходы.

О других правилах на дороге в темное время суток мы рассказывали тебе подробно в другом материале.

Среди новогодних опасностей существует еще одна, также связанная с отсутствием света: использование генераторов, горелок и других вещей, которые могут помочь по хозяйству. Во время празднований такие вещи становятся опасными: можно забыть или заснуть, так и не выключив свою горелку.

Чтобы праздники прошли тихо и безопасно, читай в нашем материале, как безопасно использовать генератор, баллоны и горелки в квартирах и домах.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!