Как будем отмечать: что известно о комендантском часе в новогоднюю ночь

Украинцы живут в непростое время, когда даже привычные вещи становятся под запретом. Например, ночные прогулки или просто пребывание на улице после объявления комендантского часа. Но многих интересует, какая будет ситуация в новогоднюю ночь: речь идет не о разрешении на массовые гуляния, а об отмене комендантского часа с 31 декабря на 1 января.
На сайте столичного горсовета даже появилась петиция, где горожане просят столичные власти отменить комендантский час в новогоднюю ночь: многие просто не смогут вернуться домой от родных или родственников, а остаться на ночь не у всех есть возможность.
Из необходимых 6000 голосов пока собрано чуть больше 1800. А местные власти пока никак не комментируют данную инициативу. О ситуации в других регионах читай в материале.
Пока ни один глава ОВА не заявлял об отмене комендантского часа в новогоднюю ночь в области. Пока что комендантский час остается по всей Украине, но советуем следить за обновлениями на официальных страницах военных администраций Украины.
Каким сейчас остается комендантский час по областям Украины — напоминаем дальше.
Пока никаких комментариев киевский городской и областной советы не давали. Решение об установлении комендантского часа в столице утверждает руководство ВСУ.
Пока что в Киеве и Киевской области комендантский час действует с 23:00 до 05:00.
Пока что в Киеве и Киевской области комендантский час действует с 23:00 до 05:00.
Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий не сообщал об отмене комендантского часа в регионе. Но с 19 октября во Львове и области комендантский режим сократили до пяти часов — с 00:00 до 05:00.
Вероятно, такая же ситуация останется и в новогоднюю ночь.
Вероятно, такая же ситуация останется и в новогоднюю ночь.
В Днепропетровской области ситуация такая же: комендантский режим здесь действует с 00:00 до 05:00 утра.
В прифронтовом городе уменьшения или отмены комендантского часа в новогоднюю ночь не стоит ожидать. На территории Запорожья комендантский час действует с 23:00 до 05:00 утра.
— Максимально ограничьте свое пребывание на улицах и без необходимости вообще не выходите из дома. Даже в то время, когда комендантский час не действует, — призывают на официальном сайте Запорожской ОВА.
Глава Ровенской области Виталий Коваль заявил, что в новогоднюю ночь никаких послаблений комендантского режима не будут вводить.
Комендантский режим остается неизменным: с 00:00 до 05:00.
Комендантский режим остается неизменным: с 00:00 до 05:00.
13 декабря начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в своем Telegram-канале, что комендантский час в Кривом Роге сокращается и продлится с 23:00 до 05:00 утра.
Такой комендантский час, вероятнее всего, будет действовать и в новогоднюю ночь 2023 года.
Такой комендантский час, вероятнее всего, будет действовать и в новогоднюю ночь 2023 года.
В Харьковской области тоже сократили комендантский час. Теперь он длится с 23:00 до 05:00. Об этом 5 декабря 2022 сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Вероятно, на Новый год других послаблений ждать не стоит.
В Ивано-Франковске комендантский час действует с 23:00 до 05:00 утра. Никаких изменений в новогоднюю ночь пока не делали.
А вот ждать ли украинцам выходных на Новый год и Рождество — об этом мы писали в предыдущем материале.
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