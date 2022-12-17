Украина

Как будем отмечать: что известно о комендантском часе в новогоднюю ночь

Виктория Мельник, редактор сайта 17 декабря 2022, 08:00
Комендантский час на Новый год

Больше видео
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 17 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:55
Рудницьке
Разрушенные дома оживают, словно фениксы! Восстановление Рудницкого впечатляет
0:03:17
Нікополь
“Они изверги!” Россияне нанесли смертоносные обстрелы по Днепропетровской области
Обстрелы Украины 16 декабря
Обстрелы Украины 16 декабря: что известно на данный момент
Смотреть больше

Последние видео
Комендантский час на Новый год

Как будем отмечать: что известно о комендантском часе в новогоднюю ночь
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 17 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:55
Рудницьке
Разрушенные дома оживают, словно фениксы! Восстановление Рудницкого впечатляет
0:03:17
Нікополь
“Они изверги!” Россияне нанесли смертоносные обстрелы по Днепропетровской области
0:03:12
Покинуті тварини України
Их бросили умирать… Спасенные волонтерами животные восстанавливаются после пережитого
0:02:43
Придбали швидку в пам'ять про сина і допомогли фронту
Я ждала, но сын не позвонил: родители погибшего военного купили скорую на фронт
Обстрелы Украины 16 декабря
Обстрелы Украины 16 декабря: что известно на данный момент
0:02:58
Організація Землячки забезпечує українських захисниць усім необхідним
И одеждой, и лекарствами, и гигиеническими средствами — как волонтеры поддерживают украинских защитниц на передовой
0:12:24
Чи буде повторний наступ росіян на Київ - Сергій Грабський
Цель противника — уничтожить Украину как страну: Грабский о мечтах россиян захватить Киев
Борозенское
“Не освобождать — мы вас резать будем”: какой была оккупация Борозенского в Херсонской области
Больше видео
Карта бойових дій в Україні
Читать дальше
Актуальная карта боевых действий в Украине 17 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь