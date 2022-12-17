Как будем отмечать: что известно о комендантском часе в новогоднюю ночь

Украинцы живут в непростое время, когда даже привычные вещи становятся под запретом. Например, ночные прогулки или просто пребывание на улице после объявления комендантского часа. Но многих интересует, какая будет ситуация в новогоднюю ночь: речь идет не о разрешении на массовые гуляния, а об отмене комендантского часа с 31 декабря на 1 января.

На сайте столичного горсовета даже появилась петиция, где горожане просят столичные власти отменить комендантский час в новогоднюю ночь: многие просто не смогут вернуться домой от родных или родственников, а остаться на ночь не у всех есть возможность.

Из необходимых 6000 голосов пока собрано чуть больше 1800. А местные власти пока никак не комментируют данную инициативу. О ситуации в других регионах читай в материале.

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Отменят ли комендантский час на Новый год 2023

Пока ни один глава ОВА не заявлял об отмене комендантского часа в новогоднюю ночь в области. Пока что комендантский час остается по всей Украине, но советуем следить за обновлениями на официальных страницах военных администраций Украины.

Комендантский час на Новый год 2023 по областям

Каким сейчас остается комендантский час по областям Украины — напоминаем дальше.

Киев и область

Пока никаких комментариев киевский городской и областной советы не давали. Решение об установлении комендантского часа в столице утверждает руководство ВСУ.

Пока что в Киеве и Киевской области комендантский час действует с 23:00 до 05:00.

Львов и область

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий не сообщал об отмене комендантского часа в регионе. Но с 19 октября во Львове и области комендантский режим сократили до пяти часов — с 00:00 до 05:00.

Вероятно, такая же ситуация останется и в новогоднюю ночь.

Днепр и область

В Днепропетровской области ситуация такая же: комендантский режим здесь действует с 00:00 до 05:00 утра.

Запорожье и область

В прифронтовом городе уменьшения или отмены комендантского часа в новогоднюю ночь не стоит ожидать. На территории Запорожья комендантский час действует с 23:00 до 05:00 утра.

— Максимально ограничьте свое пребывание на улицах и без необходимости вообще не выходите из дома. Даже в то время, когда комендантский час не действует, — призывают на официальном сайте Запорожской ОВА.

Ровно и область

Глава Ровенской области Виталий Коваль заявил, что в новогоднюю ночь никаких послаблений комендантского режима не будут вводить.

Комендантский режим остается неизменным: с 00:00 до 05:00.

Кривой рог и область

13 декабря начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в своем Telegram-канале, что комендантский час в Кривом Роге сокращается и продлится с 23:00 до 05:00 утра.

Такой комендантский час, вероятнее всего, будет действовать и в новогоднюю ночь 2023 года.

Харьков и область

В Харьковской области тоже сократили комендантский час. Теперь он длится с 23:00 до 05:00. Об этом 5 декабря 2022 сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Вероятно, на Новый год других послаблений ждать не стоит.

Ивано-Франковск и область

В Ивано-Франковске комендантский час действует с 23:00 до 05:00 утра. Никаких изменений в новогоднюю ночь пока не делали.

Другие регионы:

Винницкая область — с 00:00 до 05:00.

Волынская область — с 00:00 до 05:00.

Донецкая область — с 21:00 до 05:00.

Житомирская область — с 00:00 до 05:00.

Закарпатская область — нет.

Запорожская область — с 23:00 до 05:00.

Луганская область — с 21:00 до 05:00.

Николаевская область — с 00:00 до 05:00 (это не касается деоккупированных территорий).

Одесская область — с 23:00 до 05:00.

Полтавская область — с 23:00 до 05:00.

Сумская область — с 23:00 до 04:00.

Тернопольская область — с 23:00 до 05:00.

Херсонская область — с 19:00 до 06:30.

Хмельницкая область — с 00:00 до 05:00.

Черкасская область — с 23:00 до 05:00.

Черниговская область — с 23:00 до 04:00.

Черновицкая область — с 00:00 до 05:00.

А вот ждать ли украинцам выходных на Новый год и Рождество — об этом мы писали в предыдущем материале.

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