После ударов по ТЦК — фейки: как враг пытается сорвать мобилизацию в Украине

Центр противодействия дезинформации сообщает о новой информационной кампании по срыву мобилизации в Украине. Для этого привлекают Telegram-бот, якобы принимающий координаты зданий ТЦК.

Россия пытается сорвать мобилизацию: новая информатака

Для срыва мобилизационных процессов вражеские Telegram-каналы распространяют бот, в который якобы можно сбросить координаты зданий городских или территориальных ТЦК и СП.

В ЦПД отмечают, что это происходит на фоне серии ударов по центрам комплектования в разных регионах Украины. Этот факт доказывает скоординированную попытку РФ дестабилизировать мобилизацию и посеять панику среди населения.

— Также эти Telegram-боты — еще один способ враждебных пропагандистов собрать личную информацию о людях с целью дальнейшего давления и шантажа, — говорят аналитики центра.

Специалисты призывают ни в коем случае не взаимодействовать с такими программами и сообщать о них компетентным органам.

Заметим, что из-за ударов россиян по зданиям ТЦК работники центров могут перейти на дистанционную работу. Об этом в эфире программы Говорить великий Львів рассказал представитель командования Сухопутных войск Виталий Саранцев.

В общем, рассматривают несколько вариантов:

рассредоточение военкомов: сотрудники ТЦК будут работать в разных местах во избежание концентрации в одном помещении;

предоставление услуг дистанционно: часть услуг будет переведена в онлайн-формат, чтобы гражданам не приходилось лично посещать центры;

расширение цифровизации: внедрение цифровых технологий, которое поможет оптимизировать процессы и снизить работу с бумагами.

Эти меры обеспечат безопасность работников и посетителей ТЦК. При этом процесс мобилизации в Украине не прекращался и продолжается.

