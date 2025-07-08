Після ударів по ТЦК — фейки: як ворог намагається зірвати мобілізацію в Україні

Центр протидії дезінформації повідомляє про нову інформаційну кампанію для зриву мобілізації в Україні. Для цього залучають Telegram-бот, який нібито приймає координати будівель ТЦК.

Росія намагається зірвати мобілізацію: нова інформатака

Для зриву мобілізаційних процесів ворожі Telegram-канали поширюють бот, в який нібито можна скинути координати будівель міських або територіальних ТЦК та СП.

В ЦПД зазначають, що це відбувається на тлі серії ударів по центрах комплектування в різних регіонах України. Цей факт доводить скоординовану спробу РФ дестабілізувати мобілізацію та посіяти паніку серед населення.

— Також ці Telegram-боти — ще один спосіб ворожих пропагандистів зібрати особисту інформацію про людей з метою подальшого тиску й шантажу, — кажуть аналітики центру.

Фахівці закликають в жодному разі не взаємодіяти з такими програмами та повідомляти про них компетентним органам.

Зауважимо, що через удари росіян по будівлях ТЦК працівники центрів можуть перейти на дистанційну роботу. Про це в ефірі програми Говорить великий Львів розповів речник командування Сухопутних військ Віталій Саранцев.

Загалом розглядають кілька варіантів:

розосередження військкомів: співробітники ТЦК працюватимуть в різних місцях, щоб уникнути концентрації в одному приміщенні;

надання послуг дистанційно: частину послуг переведуть в онлайн-формат, щоб громадянам не доводилося особисто відвідувати центри;

розширення цифровізації: впровадження цифрових технологій, яке допоможе оптимізувати процеси та зменшити роботу з паперами.

Ці заходи забезпечать безпеку працівників та відвідувачів ТЦК. При цьом процес мобілізації в Україні не припинявся і триває.

А про останні удари по ТЦК та мотивацію РФ розповідали раніше

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