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Після ударів по ТЦК — фейки: як ворог намагається зірвати мобілізацію в Україні

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 08 Липня 2025, 13:00
Після ударів по ТЦК — фейки: як ворог намагається зірвати мобілізацію в Україні
Фото Unsplash

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