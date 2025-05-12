Почти 42% пострадали до 16 лет! Сколько людей сталкиваются с сексуальным насилием

Фото Unsplash Тишина, стыд, недоверие — все это надолго осталось с теми, кто подвергся сексуальному насилию в детстве. И теперь, благодаря глобальному исследованию, мы видим масштаб этой трагедии. Каждая пятая женщина и каждый седьмой мужчина подверглись сексуальному насилию до 18 лет. Об этом говорится в Euronews. Подробнее об этом в нашем материале. Сексуальное насилие: статистика В глобальном анализе исследователи изучили данные из 190 стран. Результаты шокирующие! 18,9% женщин и 14,8% мужчин в мире пережили сексуальное насилие до совершеннолетия.— Сексуальное насилие над детьми является широко распространенной проблемой в сфере прав человека и общественного здоровья. И мир явно не в состоянии решить ее. Об этом сообщила доктор Эммануэла Гакиду. Хотя у отдельных регионов и более высокие показатели (Южная Азия — среди женщин, Африка к югу от Сахары — среди мужчин), ни одна часть мира не обошла проблему стороной. В Европе, например, уровень насилия колеблется от 6,9% в Черногории до 29,7% в Нидерландах (для женщин), и от 9,7% в Бельгии до 21% в Боснии и Герцеговине (для мужчин). Но реальные цифры могут быть еще выше, ведь многие случаи остаются незамеченными. Последствия сексуального насилия У людей, которые подверглись сексуальному насилию в детстве, более высокий риск психических и физических проблем во взрослой жизни. Это депрессия, тревожные расстройства, зависимости, инфекции, передающиеся половым путем, хронические болезни, например, астма. Процент жертв, подвергшихся сексуальному насилию в юном возрасте, вызывает глубокое беспокойство. Отметила доктор Эммануэла Гакиду и добавила: мы нуждаемся в срочных действиях от всех стран для совершенствования законов, политик и способов реагирования экспертов. Читать по теме Раздевали на допросах, подглядывали в туалете — это не изнасилование, но сексуальное насилие: история из плена “ДНР” Что женщины переживают в плену — история Марины из Горловки. Самые уязвимые — самые маленькие Особенно тревожным является тот факт, что среди женщин в возрасте до 25 лет, подвергшихся насилию, 41,6% пострадали до 16 лет, а 7,7% — еще до 12 лет. Эти данные показывают критически уязвимый период детской жизни, когда дети особенно беззащитны. Эти данные тревожные, — сказала профессор Джайя Дантас из Университета Кертина (Австралия). Эксперт призвала увеличить инвестиции в систему здравоохранения, которые способны выявить и предотвратить сексуальное насилие. Также узнай о боте для пострадавших от сексуального насилия во время войны.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Здоровье, Насилие Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter