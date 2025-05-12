Твоя безопасность

Почти 42% пострадали до 16 лет! Сколько людей сталкиваются с сексуальным насилием

Анастасия Жиденко, редактор сайта 12 мая 2025, 16:00
сексуальное насилие
Фото Unsplash
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