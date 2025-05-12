Почти 42% пострадали до 16 лет! Сколько людей сталкиваются с сексуальным насилием

Тишина, стыд, недоверие — все это надолго осталось с теми, кто подвергся сексуальному насилию в детстве. И теперь, благодаря глобальному исследованию, мы видим масштаб этой трагедии.

Каждая пятая женщина и каждый седьмой мужчина подверглись сексуальному насилию до 18 лет. Об этом говорится в Euronews. Подробнее об этом в нашем материале.

Сексуальное насилие: статистика

В глобальном анализе исследователи изучили данные из 190 стран. Результаты шокирующие! 18,9% женщин и 14,8% мужчин в мире пережили сексуальное насилие до совершеннолетия.

— Сексуальное насилие над детьми является широко распространенной проблемой в сфере прав человека и общественного здоровья. И мир явно не в состоянии решить ее.

Об этом сообщила доктор Эммануэла Гакиду.

Хотя у отдельных регионов и более высокие показатели (Южная Азия — среди женщин, Африка к югу от Сахары — среди мужчин), ни одна часть мира не обошла проблему стороной. В Европе, например, уровень насилия колеблется от 6,9% в Черногории до 29,7% в Нидерландах (для женщин), и от 9,7% в Бельгии до 21% в Боснии и Герцеговине (для мужчин).

Но реальные цифры могут быть еще выше, ведь многие случаи остаются незамеченными.

Последствия сексуального насилия

У людей, которые подверглись сексуальному насилию в детстве, более высокий риск психических и физических проблем во взрослой жизни. Это депрессия, тревожные расстройства, зависимости, инфекции, передающиеся половым путем, хронические болезни, например, астма.

Процент жертв, подвергшихся сексуальному насилию в юном возрасте, вызывает глубокое беспокойство.

Отметила доктор Эммануэла Гакиду и добавила: мы нуждаемся в срочных действиях от всех стран для совершенствования законов, политик и способов реагирования экспертов.

Самые уязвимые — самые маленькие

Особенно тревожным является тот факт, что среди женщин в возрасте до 25 лет, подвергшихся насилию, 41,6% пострадали до 16 лет, а 7,7% — еще до 12 лет. Эти данные показывают критически уязвимый период детской жизни, когда дети особенно беззащитны.

Эти данные тревожные, — сказала профессор Джайя Дантас из Университета Кертина (Австралия).

Эксперт призвала увеличить инвестиции в систему здравоохранения, которые способны выявить и предотвратить сексуальное насилие.

Также узнай о боте для пострадавших от сексуального насилия во время войны.

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