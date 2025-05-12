Майже 42% постраждали до 16 років! Скільки людей стикаються з сексуальним насиллям

Фото Unsplash Тиша, сором, недовіра — усе це надовго залишилось із тими, хто зазнав сексуального насильства в дитинстві. І тепер, завдяки глобальному дослідженню, ми бачимо масштаб цієї трагедії. Кожна п’ята жінка і кожен сьомий чоловік зазнали сексуального насильства до 18 років. Про це зазначається в Euronews. Детальніше про це у нашому матеріалі. Сексуальне насильство: статистика У глобальному аналізі дослідники вивчили дані зі 190 країн. Результати шокуючі! 18,9% жінок і 14,8% чоловіків у світі пережили сексуальне насильство до повноліття.— Сексуальне насильство над дітьми є широко розповсюдженою проблемою у сфері прав людини та громадського здоров’я. І світ явно не в змозі розвʼязати її. Про це повідомила докторка Еммануела Гакіду. Хоча окремі регіони мають вищі показники (Південна Азія — серед жінок, Африка на південь від Сахари — серед чоловіків), жодна частина світу не оминула проблему. У Європі, наприклад, рівень насильства коливається від 6,9% у Чорногорії до 29,7% у Нідерландах (для жінок), та від 9,7% у Бельгії до 21% у Боснії і Герцеговині (для чоловіків). Але реальні цифри можуть бути ще вищими, адже багато випадків залишаються непоміченими. Наслідки сексуального насильства Люди, які зазнали сексуального насильства в дитинстві, мають вищий ризик психічних та фізичних проблем у дорослому житті. Це депресія, тривожні розлади, залежності, інфекції, що передаються статевим шляхом, хронічні хвороби, як-от астма. Відсоток жертв, які зазнали сексуального насильства в юному віці, викликає глибоке занепокоєння. Зазначила докторка Еммануела Гакіду та додала: ми потребуємо термінових дій від усіх країн для вдосконалення законів, політик та способів реагування експертів. Читати на тему Роздягали на допитах, підглядали в туалеті — це не зґвалтування, але сексуальне насильство: історія з полону “ДНР” Що жінки переживають у полоні — історія Марини з Горлівки. Найвразливіші — найменші Особливо тривожним є той факт, що серед жінок віком до 25 років, які зазнали насильства, 41,6% постраждали до 16 років, а 7,7% — ще до 12 років. Ці дані показують критично вразливий період дитячого життя, коли діти особливо беззахисні. Ці дані тривожні, — сказала професорка Джайя Дантас з Університету Кертіна (Австралія). Експертка закликала збільшити інвестиції у систему охорони здоров’я, які здатні виявити сексуальне насильство та запобігти йому. Також дізнайся про бот для постраждалих від сексуального насилля під час війни.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Здоров'я, Насилля Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter