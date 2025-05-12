Твоя безпека

Майже 42% постраждали до 16 років! Скільки людей стикаються з сексуальним насиллям

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 12 Травня 2025, 16:00
сексуальне насильство
Фото Unsplash
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