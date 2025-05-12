Майже 42% постраждали до 16 років! Скільки людей стикаються з сексуальним насиллям

Тиша, сором, недовіра — усе це надовго залишилось із тими, хто зазнав сексуального насильства в дитинстві. І тепер, завдяки глобальному дослідженню, ми бачимо масштаб цієї трагедії.

Кожна п’ята жінка і кожен сьомий чоловік зазнали сексуального насильства до 18 років. Про це зазначається в Euronews. Детальніше про це у нашому матеріалі.

Сексуальне насильство: статистика

У глобальному аналізі дослідники вивчили дані зі 190 країн. Результати шокуючі! 18,9% жінок і 14,8% чоловіків у світі пережили сексуальне насильство до повноліття.

— Сексуальне насильство над дітьми є широко розповсюдженою проблемою у сфері прав людини та громадського здоров’я. І світ явно не в змозі розвʼязати її.

Про це повідомила докторка Еммануела Гакіду.

Хоча окремі регіони мають вищі показники (Південна Азія — серед жінок, Африка на південь від Сахари — серед чоловіків), жодна частина світу не оминула проблему. У Європі, наприклад, рівень насильства коливається від 6,9% у Чорногорії до 29,7% у Нідерландах (для жінок), та від 9,7% у Бельгії до 21% у Боснії і Герцеговині (для чоловіків).

Але реальні цифри можуть бути ще вищими, адже багато випадків залишаються непоміченими.

Наслідки сексуального насильства

Люди, які зазнали сексуального насильства в дитинстві, мають вищий ризик психічних та фізичних проблем у дорослому житті. Це депресія, тривожні розлади, залежності, інфекції, що передаються статевим шляхом, хронічні хвороби, як-от астма.

Відсоток жертв, які зазнали сексуального насильства в юному віці, викликає глибоке занепокоєння.

Зазначила докторка Еммануела Гакіду та додала: ми потребуємо термінових дій від усіх країн для вдосконалення законів, політик та способів реагування експертів.

Найвразливіші — найменші

Особливо тривожним є той факт, що серед жінок віком до 25 років, які зазнали насильства, 41,6% постраждали до 16 років, а 7,7% — ще до 12 років. Ці дані показують критично вразливий період дитячого життя, коли діти особливо беззахисні.

Ці дані тривожні, — сказала професорка Джайя Дантас з Університету Кертіна (Австралія).

Експертка закликала збільшити інвестиції у систему охорони здоров’я, які здатні виявити сексуальне насильство та запобігти йому.

Також дізнайся про бот для постраждалих від сексуального насилля під час війни.

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