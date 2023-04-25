Дает бой на расстоянии и бережет жизни: характеристики турели Шабля

Украинская армия продолжает модернизироваться и улучшать свое вооружение и технику. В этом помогают как страны-партнеры, так и локальные компании.

Так, компания Global Dynamics из Львова создала и передала на вооружение нашим военным дистанционно управляемые турели Шабля. Такие комплексы уже получили бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

А какие характеристики разработанной в Украине дистанционно управляемой турели Шабля, читай в материале.

Характеристики боевого модуля Шабля

Дистанционно управляемая турель Шабля — поворотная платформа, на которую можно установить пулеметы калибров 7,62 мм и 12,7 мм или 40-мм гранатометы.

Комплекс устанавливается на недвижимые объекты или спецтранспорт. Благодаря видеокамерам управление осуществляется с помощью пульта управления.

Это дает возможность военным вести бой на расстоянии, сохраняя жизнь оператора.

Среди других особенностей турель Шабля может обнаруживать цели на расстоянии до 2 км, ведь оснащена тепловизором и дальномером.

Кроме дистанционно управляемой турели Шабля Украина разрабатывает еще и собственный дрон-камикадзе. В чем уникальность беспилотника и каковы его характеристики, читай в материале.

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