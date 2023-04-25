Дает бой на расстоянии и бережет жизни: характеристики турели Шабля

Украинская армия продолжает модернизироваться и улучшать свое вооружение и технику. В этом помогают как страны-партнеры, так и локальные компании.
Так, компания Global Dynamics из Львова создала и передала на вооружение нашим военным дистанционно управляемые турели Шабля. Такие комплексы уже получили бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.
А какие характеристики разработанной в Украине дистанционно управляемой турели Шабля, читай в материале.
Дистанционно управляемая турель Шабля — поворотная платформа, на которую можно установить пулеметы калибров 7,62 мм и 12,7 мм или 40-мм гранатометы.
Комплекс устанавливается на недвижимые объекты или спецтранспорт. Благодаря видеокамерам управление осуществляется с помощью пульта управления.
Это дает возможность военным вести бой на расстоянии, сохраняя жизнь оператора.
Это дает возможность военным вести бой на расстоянии, сохраняя жизнь оператора.
Среди других особенностей турель Шабля может обнаруживать цели на расстоянии до 2 км, ведь оснащена тепловизором и дальномером.
Кроме дистанционно управляемой турели Шабля Украина разрабатывает еще и собственный дрон-камикадзе. В чем уникальность беспилотника и каковы его характеристики, читай в материале.
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