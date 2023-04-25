Твоя безпека

Дає бій на відстані та береже життя: характеристики турелі Шабля

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 25 Квітня 2023, 18:30
турель Шабля

Більше новин
Як прибрати неприємний запах з холодильника
Оцет, сода, нашатирний спирт, а головне — правильне зберігання. Як прибрати неприємний запах з холодильника
курорт в туреччині 2023
Дешево, але сердито: переваги та недоліки травневого курорту в Туреччині
Кабачки
Коли садити кабачки у відкритий ґрунт 2023 і що для цього потрібно
Дає бій на відстані та береже життя: характеристики турелі Шабля
Замість нього тепер воюватиме улюблене авто! Як доньки загиблого воїна допомогли ЗСУ
Дивитись більше

Матеріали по темі

Дає бій на відстані та береже життя: характеристики турелі Шабля
Замість нього тепер воюватиме улюблене авто! Як доньки загиблого воїна допомогли ЗСУ
Укроборонпром
Будемо розробляти зброю спільно з НАТО? Як за час війни змінився Укроборонпром та яку зброю ми виготовляємо
тарифи на електроенергію
Далі тільки більше? Чому та на скільки можуть зрости тарифи на електроенергію
Євген Соловйов
Він виконує найнебезпечніші авіамісії! Про вильоти в Маріуполь та на Зміїний від пілота гелікоптера

Відео
Вибори

Коли вибори в США та хто буде балотуватися: все, що відомо
0:03:12
Запорізька область
Росіяни знищили ціле селище за один день! Спогади мешканців Запорізької області про окупацію
0:00:57
Українська школа
Онлайн-школа — це не зовсім школа. Зеленський висловився про українську освіту на тлі війни
0:04:25
Окупанти атакували зону Каховського водосховища: що відомо
Під ударом — зона Каховського водосховища. Рятувальники розповіли про обстріли
0:11:00
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра: що відомо
ЗСУ почали зачистку передової смуги на лівому березі Дніпра – Гуменюк
Карта бойових дій в Україні
Армія росіян деградує та втрачає можливості наступу: карта бойових дій в Україні 25 квітня в режимі онлайн
карта бойових дій
Наступ ворога на кількох напрямках і крадіжка збіжжя: карта бойових дій в Україні 24 квітня
0:03:56
нові трамваї у Києві
Новий дизайн, просторий салон, клімат контроль та зарядки для гаджетів: де у Києві з’явились нові трамваї
0:02:47
навчання військових у Львові
Знайти себе у мирному житті: у Львові безкоштовно навчають поранених бійців
0:05:05
Дає бій на відстані та береже життя: характеристики турелі Шабля
Думав, стрибати чи ні! Страшні спогади після трагедії у багатоповерхівці Одеси та що з будівлею зараз
Більше відео
Укроборонпром
Читати далі
Будемо розробляти зброю спільно з НАТО? Як за час війни змінився Укроборонпром та яку зброю ми виготовляємо
тарифи на електроенергію
Читати далі
Далі тільки більше? Чому та на скільки можуть зрости тарифи на електроенергію

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь