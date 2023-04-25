Дає бій на відстані та береже життя: характеристики турелі Шабля

Українська армія продовжує модернізуватися й покращувати своє озброєння та техніку. Допомагають у цьому як країни-партнери, так і локальні компанії.

Так, компанія Global Dynamics зі Львова створила та передала на озброєння нашим військовим дистанційно керовані турелі Шабля. Такі комплекси вже отримали бійці 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

А які характеристики розробленої в Україні дистанційно керованої турелі Шабля, читай у матеріалі.

Характеристики бойового модуля Шабля

Дистанційно керована турель Шабля — поворотна платформа, на яку можна встановити кулемети калібрів 7,62 мм та 12,7 мм або 40-мм гранатомети.

Комплекс встановлюється на нерухомі об’єкти або спецтранспорт. Завдяки відеокамерам, керування здійснюється за допомогою пульта управління.

Це дає можливість військовим вести бій на відстані, зберігаючи життя оператора.

Серед інших особливостей, турель Шабля може виявляти цілі на відстані до 2 км, адже оснащена тепловізором та далекоміром.

Окрім дистанційно керованої турелі Шабля, Україна розробляє ще й власний дрон-камікадзе. У чому унікальність безпілотника та які його характеристики, читай у матеріалі.

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