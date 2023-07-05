Не смотри на вспышку! Что делать, если ядерный взрыв застал в пути

Сообщения о возможной ядерной угрозе от оккупантов украинцы слышат практически год. Кто-то уже может считать, что такая информация не стоит внимания.

Однако мы все же помним, что воюем со страной, применяющей все возможные террористические методы. А после подрыва россиянами Каховской ГЭС воспринимать их угрозы как пустой звук все же не стоит.

Так что делать в случае, если захватчики прибегнут к своей привычной практике? Прежде всего, не поддаваться панике и следовать инструкциям официальных источников как, например, Dovidka.info, где рассказали, что делать, если ядерный взрыв застал в пути.

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Остановить автомобиль на безопасном участке дороги. Перекрыть попадание воздуха внутрь машины. Уши закрыть наушниками, чтобы предотвратить баротравму. Рот и нос закрыть марлевой маской или тканью, через которую нужно дышать до того, как удастся добраться до укрытия. Принять защитную позу: прикрыть голову руками и опустить локти на колени. После взрыва в течение нескольких минут найти, где спрятаться: укрытие, подвал, бетонные здания с минимальным количеством окон и дверей.

Важно! В любом случае нельзя смотреть в сторону вспышки в небе. Это световое излучение длится несколько секунд, но оно настолько интенсивное, что может вызвать ожоги открытых участков тела и временное ослепление.

Также раньше мы рассказывали, что делать, если ядерный взрыв застанет тебя дома или на улице.

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