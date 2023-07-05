Не дивись на спалах! Що робити, якщо ядерний вибух застав у дорозі

Про повідомлення щодо можливої ядерної загрози від окупантів українці чують практично вже рік. Хтось може вважати, що така інформація не варта й уваги.
Однак ми все ж пам’ятаємо, що воюємо з країною, яка застосовує усі можливі терористичні методи. А після підриву росіянами Каховської ГЕС сприймати їхні погрози як порожній звук все ж не варто.
Тож, що робити у разі, якщо загарбники вдадуться до застосування своєї звичної практики? Насамперед — не піддаватись паніці та дотримуватись інструкцій офіційних джерел як, наприклад Dovidka.info, де розповіли, що робити, якщо ядерний вибух застав у дорозі.
Важливо! У жодному разі не можна дивитись у бік спалаху в небі. Це світлове випромінювання триває кілька секунд, але настільки інтенсивне, що може спричинити опіки відкритих ділянок тіла й тимчасове засліплення.
Важливо! У жодному разі не можна дивитись у бік спалаху в небі. Це світлове випромінювання триває кілька секунд, але настільки інтенсивне, що може спричинити опіки відкритих ділянок тіла й тимчасове засліплення.
Також раніше ми розповідали, що робити, якщо ядерний вибух застане тебе вдома чи на вулиці.
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