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Не дивись на спалах! Що робити, якщо ядерний вибух застав у дорозі

Даніела Долотова, редакторка сайту 05 Липня 2023, 07:00
ядерний вибух
Фото: Unsplash

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