Не дивись на спалах! Що робити, якщо ядерний вибух застав у дорозі

Про повідомлення щодо можливої ядерної загрози від окупантів українці чують практично вже рік. Хтось може вважати, що така інформація не варта й уваги.

Однак ми все ж пам’ятаємо, що воюємо з країною, яка застосовує усі можливі терористичні методи. А після підриву росіянами Каховської ГЕС сприймати їхні погрози як порожній звук все ж не варто.

Тож, що робити у разі, якщо загарбники вдадуться до застосування своєї звичної практики? Насамперед — не піддаватись паніці та дотримуватись інструкцій офіційних джерел як, наприклад Dovidka.info, де розповіли, що робити, якщо ядерний вибух застав у дорозі.

Зараз також дивляться

Ядерний вибух застав у дорозі — що робити

Зупинити автівку на безпечній ділянці дороги. Перекрити потрапляння повітря всередину транспортного засобу. Вуха закрити навушниками, щоб попередити баротравму. Рот і ніс закрити марлевою маскою або тканиною, через яку потрібно дихати до того, як вдасться дістатись укриття. Прийняти захисну позу: прикрити голову руками та опустити лікті на коліна. Після вибуху протягом кількох хвилин знайти, де сховатися: укриття, підвал, бетонні будівлі з мінімальною кількістю вікон і дверей.

Важливо! У жодному разі не можна дивитись у бік спалаху в небі. Це світлове випромінювання триває кілька секунд, але настільки інтенсивне, що може спричинити опіки відкритих ділянок тіла й тимчасове засліплення.

Також раніше ми розповідали, що робити, якщо ядерний вибух застане тебе вдома чи на вулиці.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!