Чувство радости и счастья во время войны: почему его не стоит стыдиться и осуждать

Война — это тяжело, больно и страшно. Каждый переживает свой личный травмирующий опыт, у всех украинцев болит по-своему.

Но бок о бок с грустью шагает и радость. Эти противоположные, но очень важные эмоции дополняют друг друга. Как делиться этой радостью сейчас, когда так много боли и утрат?

Силы ВСУ борются и отдают свои жизни за наши улыбки и полноценную жизнь, потому радоваться надо даже во время войны. Главное — найти баланс.

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В этом поможет психотерапевт Илья Полуденный. Он рассказал, как выражать свою радость, чтобы не ранить других, и почему осуждение чьей-то радости вредит в первую очередь тебе.

Почему я чувствую себя радостно и хорошо, хотя в стране война?

Война может много чего принести в жизнь: новых людей, новый опыт, осознание и взгляды.

Когда человек находится на грани между жизнью и смертью, а каждый день может стать последним, начинается процесс переоценки ценностей, а жизнь перестает откладываться на потом.

Поэтому человек может чувствовать много позитива, личностных и внешних трансформаций.

Например, найти любовь всей жизни, хотя до этого был долгое время одинок. Или человек всегда жил в мегаполисе, хотя мечтал о горах, а война помогла воплотить мечту.

Мог найти работу, от которой наконец получает удовольствие, или работа стала лучше оплачиваться.

Важно помнить, что человек не чувствует себя счастливым потому, что умирают другие. Он чувствует себя так, потому что влюбился или переехал в горы и т.д.

Однако когда мы ловим себя в моменте радости, то можем встретиться со стыдом и почувствовать себя неправильными.

Откуда стыд в моменты радости?

Война — это ужасное и травмирующее событие для сознания общества. Из-за этой травмы коллективный украинец, которому больно, может конфликтовать с твоим самочувствием.

Коллективный украинец сейчас глубоко травмирован и находится в состоянии кризиса. Ты можешь спроектировать этот коллективный процесс на себя.

Так что стыдится своих положительных эмоций заставляет внутренний конфликт, где тебе как личности может быть хорошо, но это чувство угнетает коллективная травма.

Как выражать свою радость, чтобы не задеть чувства других?

Конечно, когда человек проявляет нечувствительность или даже демонстративно, на первый взгляд, танцует в клубе во время комендантского часа, то у общества это вызовет возмущение и желание осудить.

Ведь большинство украинцев находятся в состоянии аффекта. Вокруг много переживаний, стресса, а подобная беззаботность может запустить триггеры, которые приведут к росту напряжения и конфликтов.

Поэтому проявлять свою радость следует умеренно, демонстрируя эмпатию к чувствам других.

Проблема может быть не в том, кто радуется. Может случиться так, что человек вполне оправданно поделился позитивом, а ты все равно чувствуешь негодование. Дело может быть в том, что ты блокируешь свои эмоции.

Осуждение других: как это может мне навредить

Первое, что нужно понять, когда внутри нарастает напряжение и хочется выразить свое возмущение — ты ничего не знаешь о человеке.

Какую травму он пережил, а может, кого-то потерял. Сколько он работает, волонтерит, донатит и помогает. Поэтому нужно быть добрее к другим.

Когда ты поймал(-а) себя на таком чувстве, пора заглянуть в себя и посмотреть на свою «Тень» — согласно концепции Карла Юнга.

Эта “Тень” появляется тогда, когда мы вытесняем что-то со своего сознания, потому что это несовместимо с представлением о себе.

Например, ты чего-то хочешь: куда-то поехать или сходить, но твоя или навязанная система ценностей не позволяет этого сделать, тебе стыдно.

Это желание никуда не исчезает. И когда ты замечаешь, что кто-то может себе это позволить, появляется чувство зависти, иногда даже злобы.

Вместо того чтобы позволить себе сделать желаемое, человек вытесняет эту потребность в бессознательное, а дальше начинает критиковать людей, за то, чего не может сделать сам.

Со временем критика перерастает в желание наказать с помощью общественного унижения, упрека или осуждения. Но когда наказываешь других за то, что не можешь сделать сам, энергия тратится впустую.

Именно поэтому всегда отражай ситуацию и смотри на себя: возможно, ты тоже хочешь сделать что-то, чего себе не позволяешь.

Вокруг может быть много токсичных людей, которые угнетают тебя и твое моральное состояние. Мы рассказали, как общаться с токсичными людьми и остаться в здравом уме.