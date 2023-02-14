Цена наконец-то падает? Подешевеет ли бензин и дизель этой весной

В начале полномасштабной войны цены на горючее в Украине стремительно выросли, а водители должны были выстоять немалую очередь, чтобы заправить авто.

К счастью, мы смогли адаптироваться и решить проблему с дефицитом. Однако цены на горючее все еще оставались высокими.

С 5 февраля 2023 вступили в силу санкционные ограничения на российские нефтепродукты. Казалось бы, это могло вызвать тревожные настроения среди населения, но наблюдается противоположный эффект.

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За последний месяц ситуация наконец-то начала меняться к лучшему. Так, цена бензина за этот период упала более чем на 4 грн, а дизтопливо подешевело более чем на 3 грн.

Это дарит надежду, что цена и дальше будет падать. Почему цены упали в этом месяце и будет ли их дальнейшее уменьшение, разобрал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Как и почему цена на горючее упала

По оценке эксперта падение цен на топливо в этом месяце достаточно существенно.

Например, что касается цен на бензин, то с начала года Укрнафта снизила их на 6 грн, в других сетях цена упала на 4–5 грн. Снижение цены на дизтопливо колеблется в пределах 3–4 грн.

Такие темпы серьезны, и я вижу, что потенциал к удешевлению еще есть. По оценке эксперта этот потенциал составляет около 2 грн/л.

Сергей отмечает, что удешевление горючего происходит благодаря тому, что украинские сети сделали рекордные запасы топлива даже по сравнению с довоенными периодами.

Цена на топливо этой весной: чего ждать

13 февраля, по данным Минфина, цена на бензин за литр составляет: А-95 — 47,94 грн, А-92 — 46,81 грн, а на дизельное топливо — 51,62 грн.

По словам эксперта, предпосылок к повышению цены на топливо весной пока нет. Наоборот, цена может продолжать снижаться.

Мы очень хорошо заходим в эту весну, с большими запасами. Я не исключаю, что цена может и дальше падать, — отмечает Сергей Куюн.

Но изменения в ценовой политике в 2023 году ждет не только топливо. Мы рассказали, что ждет украинскую экономику в 2023 году и как изменятся цены на продукты и валюту.

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