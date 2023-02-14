Економія

Ціна нарешті падає? Чи здешевшає бензин та дизель цієї весни

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 14 Лютого 2023, 20:30
ціна на пальне
Фото: Pexels

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