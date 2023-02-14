Ціна нарешті падає? Чи здешевшає бензин та дизель цієї весни

На початку повномаштабної війни ціни на пальне в Україні стрімко зросли, а водії були змушені вистояти чималу чергу, щоб заправити авто.

На щастя, ми змогли адаптуватися та розв’язати проблему з дефіцитом. Однак ціни на пальне все ще лишалися високими.

З 5 лютого 2023 року набули чинності санкційні обмеження на російські нафтопродукти. Здавалось би, це могло спричинити тривожні настрої, та натомість спостерігається протилежний ефект.

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За останній місяць ситуація нарешті почала змінюватися на краще. Так, ціна бензину за цей період впала більш ніж на 4 грн, а дизпальне здешевшало більш як на 3 грн.

Це дарує надію, що ціна й надалі падатиме. Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн допоміг розібратися, чому ціни впали цього місяця та чи буде їх подальше зменшення.

Як та чому ціна на пальне впала

За оцінкою експерта падіння цін на пальне цього місяця є досить суттєвим.

Наприклад, що стосується цін на бензин, то з початку року Укрнафта знизила ціни на 6 грн, в інших мережах ціна впала на 4–5 грн. Зниження ціни на дизпаливо коливається в межах 3–4 грн.

Такі темпи серйозні, і я бачу, що потенціал до здешевлення ще є. За оцінкою експерта цей потенціал становить близько 2 грн/л.

Сергій Куюн зазначає, що здешевлення пального відбувається завдяки тому, що українські мережі створили рекордні запаси палива навіть проти довоєнного періоду.

Ціна на паливо цієї весни: чого чекати

13 лютого, за даними Мінфіну, ціна на бензин за літр становить: А-95 — 47,94 грн, А-92 — 46,81 грн, а на дизельне пальне — 51,62 грн.

За словами експерта, передумов для підвищення ціни на пальне весною наразі немає. Навпаки, ціна може продовжувати знижуватися.

Ми дуже гарно заходимо у цю весну, із великими запасами. Я не виключаю, що ціна може й надалі падати, — зауважує Сергій Куюн.

Та зміна цінової політики у 2023 році чекає не тільки на паливо. Ми розповіли, що чекає на українську економіку у 2023 році та як зміняться ціни на продукти й валюту.

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