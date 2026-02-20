День Героев Небесной сотни: хронология роковых событий в феврале 2014 года

20 февраля в Украине ежегодно вспоминают День памяти Героев Небесной Сотни. Эта дата стала очередной кровавой страницей нашей истории и кульминацией Революции Достоинства, с того момента превратившейся в длительную борьбу за независимость.

Памятный день установили указом Президента Украины 11 февраля 2015 года, чтобы увековечить гражданский подвиг, отвагу и самоотверженность украинцев, навсегда изменивших государство.

В этот день мы хотим вспомнить хронологию тех событий в сердце Киева и снова прославить имена героев, память о которых никогда не умрет.

День памяти Героев Небесной Сотни: хронология событий 18-21 февраля 2014 года

Вторник, 18 февраля

18 февраля начинается так называемое мирное наступление в здание Верховной Рады, инициированное оппозицией, с требованиями вернуть Конституцию 2004 года. Однако мирного решения достичь не удается, ведь Беркут и титушки начинают силовое противостояние с протестующими.

Около 8:30 члены Самообороны Майдана и участники митингов направляются по Институтской в ​​правительственный квартал. Уже около 10:15 на углу Институтской и Шелковичная силовики Беркуту применяют светло-шумовые гранаты с металлическими деталями, слезоточивый газ, а также стрелковое и травматическое оружие.

Протестующие начинают обороняться с помощью брусчатки, петард и коктейлей Молотова. На Грушевского загорелись шины, на Шелковичной — два автомобиля, блокировавших дорогу.

В 11:00 сильные противостояния начинаются в Мариинском парке и на Крепостном переулке. В это время на Шелковичной с крыши домов беркутовцы открыли огонь по протестующим.

После 16:00 столичные власти останавливают движение метро, ​​чтобы не допустить прибытия новых активистов. Под натиском силовиков демонстрантам приходится отступать, а спецназовцы избивают людей резиновыми дубинками.

Затем Беркут окружает Украинский дом и атакует демонстрантов возле Октябрьского дворца. В это же время протестующие захватывают здание КГГА.

Около 20:00 власти отдали приказ об “антитерористической операции” на Майдане. Силовики начали поджигать баррикады, лагерь протестующих и Дом профсоюзов, в котором развернули госпиталь.

В этот день силовики убили по меньшей мере 22 протестующих и ранили еще около тысячи человек.

Среда, 19 февраля

Протестующих всю ночь атаковали огнестрельным оружием и светло-шумовыми гранатами. Участников также расстреливали в спины. Около 7:00 к ним прибыло подкрепление из других регионов, поэтому им удалось вернуть утраченные позиции на Майдане Независимости.

Вечером около 20:00 лидеры оппозиции провели очередные переговоры с Януковичем. Результатом встречи стала договоренность о перемирии. Тогда еще действующий президент пообещал, что штурмов Майдана больше не будет.

В ночь с 18 на 19 февраля погибли около 17 активистов, ранения получили около 200 человек. 50 протестующих пропали без вести.

Четверг, 20 февраля

Этот день запомнился как кровавый четверг. Янукович не сдержал слова и в течение суток, по официальным данным, погибли 48 человек.

Ночь на 20 февраля прошла относительно спокойно. Беркутовцы использовали водометы, а протестующие запускали петарды. В 7:00 к ним присоединились активисты из Львова, Тернополя и Ивано-Франковска.

А уже через час схватки возобновились. Активисты решили продвигаться по Институтской, но на холмах за Октябрьским дворцом спецназовцы в черной форме уже ждали момента, чтобы открыть огонь на поражение.

С 9:05 до 11:43 силовики убили 47 активистов. Они стреляли точно в голову, шею и грудь. Последними погибли те, кто пытался оттащить тела побратимов к Майдану.

После 12:00 протестующие захватили Украинский дом и вошли в Октябрьский дворец, пленив 20 бойцов. По состоянию на 19^30 активисты держали в заложниках 70 представителей внутренних войск.

В этот же день в Киев прибыли министры МИД Германии, Франции и Польши, которые до наступления утра 21 февраля проводили переговоры с Януковичем.

Пятница, 21 февраля

21 февраля Янукович официально заявляет о готовности пойти на досрочные президентские выборы. Впоследствии часть силовиков покидает правительственный квартал, а в полдень оппозиция подписала с Януковичем Соглашение по урегулированию кризиса в стране.

Вечером участники Майдана во время прощания с погибшими объявили, что начнут вооруженное наступление, если Янукович не покинет пост президента до 10:00 22 февраля.

В тот же вечер в сопровождении охраны тогдашний президент сбежал из Украины в Ростов-на-Дону в РФ.

Герои Небесной сотни: кто они

С того времени 20 февраля — День памяти Героев Майдана, а именно Небесной сотни, павшей в противостояниях с силовиками. По разным оценкам, за эти несколько дней от рук беркутовцев и титушек погибли от 78 до 83 активистов. Еще 20 человек погибли от ранений в больницах после 20 февраля.

Самому младшему герою — Назару Войтовичу — на момент смерти было всего 17 лет, самому старшему — Ивану Наконечному — 83. Список павших начали формировать еще в январе, когда 22 января погибли армянин Сергей Нигоян и белорус Михаил Жизневский.

Среди других имен — сыновья и дочери Украины, всех возрастов и профессий. Они прибыли в столицу из разных городов и поселков, объединенные желанием жить в свободной стране: Владислав Зубенко, Артем Мазур, Тарас Слободян, Василий Шеремет, Иван Наконечный, Ольга Бура, Василий Аксенин, Дмитрий Чернявский, Петр Гаджа, Анатолий Нечипоренко, Михаил Якубенко, Юрий Сидор и десятки других.

Через несколько дней после победы активистов Россия начала аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса. С тех пор мы до сих пор стоим бок о бок, но уже не с брусчаткой и петардами, а настоящим оружием.

Путь к свободе длинный и тяжелый, но Небесная сотня напоминает, что большое желание нескольких людей может изменить судьбы миллионов.

Расследования дел Майдана до сих пор продолжаются. Мы рассказывали, почему до сих пор не вынесены судебные приговоры.

